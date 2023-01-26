https://sputnik-georgia.ru/20230126/dvoikh-ranennykh-vo-vremya-strelby-v-sagaredzho-vypisali-iz-kliniki-274273192.html

Двоих раненных во время стрельбы в Сагареджо выписали из клиники

Двоих раненных во время стрельбы в Сагареджо выписали из клиники

Состояние одного из пятерых раненых по-прежнему оценивают как тяжелое 26.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Два человека, раненных во время стрельбы в Сагареджо (Кахети), выписаны из клиники "Джео хоспиталс", сообщает телекомпания "Имеди". От рук стрелка в Сагареджо на востоке Грузии пострадали пять человек, еще пятеро были убиты. Изначально в "Джео хоспиталс" лечение проходили четверо раненых. Состояние одного из пострадавших, 24-летнего Георгия Кикнадзе, который получил ранения в области живота и конечностей, врачи оценивают как тяжелое. Он находится в реанимации и подключен к аппарату искусственного дыхания. Несколько дней назад ему провели операцию. Массовое убийство в Кахети - мэрия выплатит компенсацию семьям погибших>>>По словам медиков, для проведения дополнительных обследований пациента могут перевести из Сагареджо в Тбилиси. "Пациент продолжает соответствующее лечение в клинике. Ни в каком хирургическом вмешательстве он не нуждается, положение не ухудшилось", – заявил директор клиники Мамука Отиашвили. По делу продолжаются следственные мероприятия, допрашиваются свидетели. По данным следствия, 48-летний мужчина в ночь на 20 января открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Стрелявший покончил с собой, когда на место прибыл спецназ. Мотив преступления пока не известен. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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