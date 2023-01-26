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https://sputnik-georgia.ru/20230126/gruzinskie-figuristy-posle-korotkoy-programmy-che-ne-popali-v-pervuyu-desyatku-274274791.html
Грузинские фигуристы после короткой программы ЧЕ не попали в первую десятку
Грузинские фигуристы после короткой программы ЧЕ не попали в первую десятку
Фигурист Ника Егадзе занимает 12 место, а Морис Квителашвили – 16 26.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-26T11:31+0400
2023-01-26T11:31+0400
спорт
новости
грузия
морис квителашвили
ника эгадзе
анастасия губанова
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Фигуристы сборной Грузии Ника Эгадзе и Морис Квителашвили по результатам короткой программы не смогли пройти в десятку лучших спортсменов на чемпионате в Европы в финском городе Эспоо. Финляндия в четвертый раз принимает континентальное первенство. В этом году в нем участвуют 131 фигурист из 35 стран: 30 девушек, 29 юношей, 13 спортивных и 23 танцевальных пары. После короткой программы Ника Эгадзе занимает 12 место с 72,96 балла. Морис Квителашвили завершил короткую программу на 16 месте с 70,55 балла. Произвольную программу спортсмены исполнят 27 января. Фигуристы Дэвис и Смолкин могли начать выступать за сборную Грузии - источник&gt;&gt;&gt;В четверг в борьбу за медали включится грузинская фигуристка Анастасия Губанова. Танцевальная пара Мария Казакова и Георгий Ревия выступит на льду 27 января. Чемпионат Европы в Эспоо завершится 29 января. По решению Международного союза конькобежцев, фигуристы России и Беларуси отстранены от соревнований под эгидой организации на неопределенный срок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, новости, грузия, морис квителашвили, ника эгадзе, анастасия губанова
спорт, новости, грузия, морис квителашвили, ника эгадзе, анастасия губанова

Грузинские фигуристы после короткой программы ЧЕ не попали в первую десятку

11:31 26.01.2023
© photo: Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкМорис Квителашвили (Грузия) выступает в произвольной программе мужского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекин
Морис Квителашвили (Грузия) выступает в произвольной программе мужского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекин - Sputnik Грузия, 1920, 26.01.2023
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
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Фигурист Ника Егадзе занимает 12 место, а Морис Квителашвили – 16
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Фигуристы сборной Грузии Ника Эгадзе и Морис Квителашвили по результатам короткой программы не смогли пройти в десятку лучших спортсменов на чемпионате в Европы в финском городе Эспоо.
Финляндия в четвертый раз принимает континентальное первенство. В этом году в нем участвуют 131 фигурист из 35 стран: 30 девушек, 29 юношей, 13 спортивных и 23 танцевальных пары.
После короткой программы Ника Эгадзе занимает 12 место с 72,96 балла. Морис Квителашвили завершил короткую программу на 16 месте с 70,55 балла.
Произвольную программу спортсмены исполнят 27 января.
Фигуристы Дэвис и Смолкин могли начать выступать за сборную Грузии - источник>>>
В четверг в борьбу за медали включится грузинская фигуристка Анастасия Губанова. Танцевальная пара Мария Казакова и Георгий Ревия выступит на льду 27 января.
Чемпионат Европы в Эспоо завершится 29 января. По решению Международного союза конькобежцев, фигуристы России и Беларуси отстранены от соревнований под эгидой организации на неопределенный срок.
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