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Грузия и Германия усилят сотрудничество в области науки

Грузия и Германия усилят сотрудничество в области науки

Будут осуществлены программы по обмену студентами и стажировки 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T11:11+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии и Центр по изучению тяжелых ионов имени Гельмгольца (GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung) оформили меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба ведомства. Документ, который подписали министр образования Грузии Михаил Чхенкели и директор немецкого центра Паоло Джубелино, предусматривает осуществление совместных образовательных и научно-исследовательских проектов в области протонотерапии, чистой энергии, гидродинамики, экологии, радиационной физики и других научных сферах.В рамках меморандума будут осуществлены программы по обмену студентами и стажировки, пройдут тематические семинары и откроются летние школы как в Грузии, так и в исследовательском центре Гельмгольца. Бывший ректор ТГУ назначен послом Грузии в Армении>>Немецкие специалисты поделятся с грузинскими коллегами опытом работы. Стороны также будут работать над развитием и усилением SMART-лабораторий. Партнерство между минобразованием Грузии и центром Гельмгольца еще больше углубится в рамках грузино-немецкого научного моста (Georgian-German Science Bridge (GGSB)). Центр адронной терапии является частью кутаисского международного университета. Его строительство началось в 2016 году, а в 2018 году на месте, где было одно болото, началось широкомасштабное строительство. В 2020 году университет уже принял первых студентов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, бидзина иванишвили, михаил чхенкели, германия, тбилиси, чикаго, образование, образование в грузии