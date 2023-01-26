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Грузия намерена ускорить развитие таможенной инфраструктуры - министр
Грузия намерена ускорить развитие таможенной инфраструктуры - министр
Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, заявил министр 26.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-26T19:26+0400
2023-01-26T19:26+0400
2023-01-26T19:26+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Стратегическая задача правительства Грузии - еще более эффективно использовать и быстро развивать таможенную инфраструктуру страны, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на мероприятии в связи с Международным днем таможенника. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. По словам министра международная логистическая цепь претерпевает серьезные изменения. В результате постпандемии и событий на Украине, Евразийский средний коридор стал еще более актуальным. У стран Европы возникла необходимость в альтернативных путях для поставки не только энергоресурсов, но и других грузов. Средний коридор – международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы, может все это обеспечить. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. Среднему коридору для Грузии нет альтернативы – мнение эксперта >>"Как известно, идет масштабный проект строительства автомобильных дорог, основная часть которого будет завершена к 2024 году. Параллельно идет ремонт железных дорог, развитие портовых и авиационных инфраструктурных возможностей", - сказал Хуцишвили. Кроме того, министр напомнил о текущих и запланированных работах по ремонту и восстановлению ТПП страны. Так в 2022 году открылось новое здание таможенного поста "Ниноцминда" на грузино-армянской границе. В 2023 году будет открыта совершенно новая инфраструктура Лагодехского таможенного поста на грузино-азербайджанской границе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, европа, китай, транспорт в грузии, таможня, министерство финансов грузии
грузия, новости, экономика, европа, китай, транспорт в грузии, таможня, министерство финансов грузии
Грузия намерена ускорить развитие таможенной инфраструктуры - министр
Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, заявил министр
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Стратегическая задача правительства Грузии - еще более эффективно использовать и быстро развивать таможенную инфраструктуру страны, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на мероприятии в связи с Международным днем таможенника.
Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление.
"Все больше и больше растет роль Среднего коридора, связывающего Евразию, значительно увеличился транспортный поток по таможенной территории Грузии. Предполагается, что объем груза, перевозимого по Среднему коридору, вырастет в несколько раз", - заявил Хуцишвили.
По словам министра международная логистическая цепь претерпевает серьезные изменения. В результате постпандемии и событий на Украине, Евразийский средний коридор стал еще более актуальным.
У стран Европы возникла необходимость в альтернативных путях для поставки не только энергоресурсов, но и других грузов. Средний коридор – международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы, может все это обеспечить.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.
"Как известно, идет масштабный проект строительства автомобильных дорог, основная часть которого будет завершена к 2024 году. Параллельно идет ремонт железных дорог, развитие портовых и авиационных инфраструктурных возможностей", - сказал Хуцишвили.
Кроме того, министр напомнил о текущих и запланированных работах по ремонту и восстановлению ТПП страны. Так в 2022 году открылось новое здание таможенного поста "Ниноцминда" на грузино-армянской границе. В 2023 году будет открыта совершенно новая инфраструктура Лагодехского таможенного поста на грузино-азербайджанской границе.