https://sputnik-georgia.ru/20230126/srednemu-koridoru-dlya-gruzii-net-alternativy--mnenie-eksperta-274261752.html

Среднему коридору для Грузии нет альтернативы – мнение эксперта

Среднему коридору для Грузии нет альтернативы – мнение эксперта

Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, заявил эксперт 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T10:02+0400

2023-01-26T10:02+0400

2023-01-26T10:02+0400

грузия

экономика

новости

китай

европа

транспорт в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0f/252323979_0:0:3419:1924_1920x0_80_0_0_9aab5869c2615640f21730dbd1cfb239.jpg

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Средний коридор для Грузии является безальтернативным, потому что создает совершенно другую реальность как для страны, так и ее соседей, заявил председатель аналитического центра Geocase Виктор Кипиани. Евразийский средний коридор стал еще более актуальным после событий на Украине. У стран Европы возникла необходимость в альтернативных путях для поставки не только энергоресурсов, но и других грузов. Средний коридор – международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы, может все это обеспечить. По словам Кипиани, если у других стран, особенно Центральной Азии, есть другие альтернативы, то для Грузии это безальтернативно. Как отметил эксперт, на этот раз Грузия становится не только транзитной страной, что будет повторением той же функции, фундамент которого был заложен в 90-е и 2000-е годы, но и введением вопроса проекта строительства Черноморского кабеля и порта Анаклия, стране предоставляется возможность внести в эту картину вторую функцию и стать страной-производителем. "Транзит и производство важны, проецируя нашу роль и наш экономический потенциал, а современная экономика неотделима от понимания безопасности, и эти возможности будут увеличены в десять-сто раз", – заявил Кипиани. Кипиани отметил, что сегодня Грузия на правильном пути, и помимо везения нужны усилия изнутри, чтобы думать не только о транзите в этой экосистеме в регионе Большого Причерноморья и Каспия, но и о расширении производственной базы. "Сегодня у нас в руках этот козырь, и этот козырь нам дает очень благоприятная география", – отметил эксперт. Кипиани также отметил, что рано или поздно российско-украинский кризис завершится и, вероятно, северный маршрут будет восстановлен, но сегодня очень сложно предсказать, когда это произойдет, в какой степени и в каком объеме, хотя конкуренция среднего коридора останется всегда, и этому коридору придется доказывать свою дееспособность на всех этапах. Средний коридор важен для экономического роста Грузии – эксперт >>Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

китай

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, китай, европа, транспорт в грузии