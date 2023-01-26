https://sputnik-georgia.ru/20230126/parodiya-na-zaschitu-prav-cheloveka---deputat-parlamenta-gruzii-o-spiske-saakashvili-274292324.html

"Пародия на защиту прав человека" - депутат парламента Грузии о "списке Саакашвили

"Пародия на защиту прав человека" - депутат парламента Грузии о "списке Саакашвили

Между делами Магнитского и Саакашвили есть разница, как между небом и землей, убежден депутат 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T17:44+0400

2023-01-26T17:44+0400

2023-01-26T17:44+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Происходящее вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – издевательство и пародия на защиту прав человека, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гурам Мачарашвили. Защита и соратники экс-президента работают над т. н. "списком Саакашвили" (аналогом "Списка Магнитского"), в который, по данным оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели", уже вошли министр юстиции Рати Брегадзе, сотрудники Специальной пенитенциарной службы Минюста, прокуроры и судьи. Как сказал адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе, список будет пополняться теми, кто "совершил преступление против Саакашвили". Как отметил депутат, в отличие от Магнитского, Саакашвили находится в клинике под полным наблюдением врачей. Накануне гендиректор клиники "Вивамеди", в которой лечится осужденный экс-президент, Нино Надирадзе заявила, что "непонятные типы" угрожают ей санкциями. Еще ранее Надирадзе сказала, что адвокат Саакашвили вызвал в палату медсестру и сказал, что ее внесут в список людей, которые должны быть арестованы. В начале января стало известно, что Саакашвили написал письмо известному международному финансисту и инвестору Уильяму Браудеру и попросил не дожидаться его смерти и "помочь грузинским группам составить новый список Магнитского". В ответ Браудер попросил предоставить ему список тех, кто якобы отказывает ему в лечении, несет ответственность за его отравление и пытки, и пообещал сделать все возможное, чтобы привлечь внимание властей западных стран к "санкциям Магнитского". С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди" (с 12 мая 2022 года). Первый раз он попал в больницу во время голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. Голодовка длилась 50 дней. Цулукиани: Саакашвили - заключенный со сложным поведением>>В Тбилисском городском суде рассматривается вопрос его освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. Чтобы подкрепить свою позицию, защита экс-президента привлекла к делу в том числе пятерых американских экспертов, которые уже дали показания в суде: хирург-ортопед Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит. Согласно их диагнозам, у Саакашвили длинный список заболеваний, в том числе прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов. Кроме того, есть риск развития рака желудка. Единственным выходом из положения врачи назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения таких тяжелых пациентов. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, а также падает с кровати. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, украина, тбилиси, михаил саакашвили, рати брегадзе, гурам мачарашвили, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд