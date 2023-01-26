https://sputnik-georgia.ru/20230126/region-samegrelo-vosstanavlivayut-posle-uragana-274277627.html

Регион Самегрело восстанавливают после урагана

Регион Самегрело восстанавливают после урагана

На восстановление последствий урагана в регионе Самегрело - Земо Сванети выделено более 5,3 миллиона лари 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T12:36+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Жилые дома и инфраструктуру региона Самегрело - Земо Сванети, поврежденные во время урагана, начали восстанавливать, сообщили в пресс-службе администрации региона. В начале января в Западной Грузии бушевал сильный ветер, значительно повредивший инфраструктуру в трех регионах страны, несколько человек получили серьезные травмы, один человек погиб. По решению премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, на восстановительные работы в регионе Самегрело - Земо Сванети выделено более 5,3 миллиона лари (2 млн долларов). Сильный ветер повредил в регионе крыши около 40 многоэтажных домов. Помимо корпусов ветер повредил и крыши частных домов. По данным администрации, в регионе полностью или частично повреждены крыши порядка 2,4 тысячи домов. Для помощи жителям поврежденных домов правительство выделило около 1,5 миллиона лари (555,8 тысячи долларов). Правительство выплачивает необходимые суммы как для стройматериалов, так и для оплаты труда рабочих. Восстановительные работы начались и в Самтредии (регион Имерети), где также от ураганного ветра в начале января пострадали жилые дома. В Западной Грузии начали восстанавливать здания, пострадавшие от урагана>>>На восстановительные работы в Самтредии выделено 1,4 миллиона лари (529,3 тысячи долларов). На данном этапе полностью восстанавливают крыши 15 многоэтажных домов, а частичный ремонт делают в 17 многоэтажных домах. Около 250 семей получат стройматериалы для ремонта крыш частных домов. Процесс продолжится до тех пор, пока все пострадавшие семьи не будут удовлетворены. Ранее в правительстве Грузии сообщили, что ущерб, нанесенный ураганом в трех регионах Грузии – Самегрело - Земо Сванети, Гурии и Имерети – достиг 20 миллионов лари (7,4 миллиона долларов). Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречу с губернаторами, в ходе которой стало известно, что около 19,7 миллиона лари выделено на ликвидацию последствий непогоды, а 1,5 миллиона лари – на выдачу компенсаций населению, чьи дома пострадали во время стихии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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