https://sputnik-georgia.ru/20230126/sud-po-delu-oppozitsionnykh-bankirov-v-gruzii-advokaty-obzhaluyut-reshenie-274290327.html

Суд по делу основателей TBC банка в Грузии: адвокаты обжалуют решение

Суд по делу основателей TBC банка в Грузии: адвокаты обжалуют решение

В случае необходимости адвокаты готовы подать иск в Европейский суд по правам человека 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T17:02+0400

2023-01-26T17:02+0400

2023-01-26T17:42+0400

грузия

новости

мамука хазарадзе

tbc bank

тбилисский апелляционный суд

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Лидеры партии "Лело для Грузии" и основатели TBC Bank Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе собираются обжаловать решение Тбилисского апелляционного суда по делу об отмывании около 17 миллионов долларов, заявил их адвокат Звиад Кордзадзе. Тбилисский апелляционный суд в четверг, 26 января, оставил в силе приговор Тбилисского городского суда Хазарадзе и Джапаридзе, а также проходившему как соучастнику бизнесмену Автандилу Церетели, согласно которому те признаны виновными в мошенничестве и приговорены к 7 годам лишения свободы. Они остаются на свободе из-за истечения срока давности уголовного преследования. При этом он отметил, что адвокаты дождутся решения Верховного суда, а после, в случае необходимости, подадут иск в Европейский суд по правам человека. Между тем, прокуратура, которая недовольна квалификацией преступления как мошенничество и настаивает на переквалификации его в "отмывание денежных средств", пока не приняла решения об обжаловании. "Апелляционный суд, как и суд первой инстанции разделил представленные стороной обвинения доказательства и, соответственно, вынес обвинительный приговор. Апелляционный суд не согласился со стороной обвинения в части квалификации. Мы получим обоснованный приговор, ознакомимся с ним и после примем решение об обжаловании", - сказал прокурор Арчил Ткешелашвили. Детали дела Дело Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели было одним из самых громких за последнее время. Все три года, которые велось расследование, обвиняемые настаивали на том, что отмывания денег не было и их преследуют по политическим мотивам. Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в 16 754 000 долларов компаниям "Самгори трейд" и "Самгори М", которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета Хазарадзе и Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса. Грузии нужна не деолигархизация, а деполяризация – оппозиционер>>В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний "Самгори М" и "Самгори трейд" увеличился на год, при том, что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс. Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе. Сами компании "Самгори М" и "Самгори трейд" до сих пор кредит не вернули.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, мамука хазарадзе, tbc bank, тбилисский апелляционный суд