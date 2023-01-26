https://sputnik-georgia.ru/20230126/tseny-na-kvartiry-v-tbilisi-po-rayonam---ofitsialnye-dannye-274274144.html
Цены на квартиры в Тбилиси по районам - официальные данные
Цены на квартиры в Тбилиси по районам - официальные данные
Цены на квартиры в новостройках Тбилиси в четвертом квартале 2022 года выросли на 3,8%, по сравнению с третьим кварталом того же года, а по сравнению с ценами... 26.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-26T20:31+0400
2023-01-26T20:31+0400
2023-01-26T20:31+0400
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В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете медианную цену за 1 квадратный метр в построенных новостройках Тбилиси за четвертый квартал 2022 года.Согласно новым данным Национальной службы статистики, годовой индекс цен на новое жилье за отчетный период составил 14,3%. По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в четвертом квартале вырос на 24%.Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в четвертом квартале 2022 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 595 лари, белого – 2 882, а зеленого – 3 199.В четвертом квартале 2021 года цены были следующими: черный каркас – 2 210 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 600 лари, а зеленый каркас – 2 950 лари.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы.Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 января - 2,6491 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, тбилиси, инфографика, цены на недвижимость в тбилиси, инфографика
грузия, экономика, новости, тбилиси, инфографика, цены на недвижимость в тбилиси, инфографика
Цены на квартиры в Тбилиси по районам - официальные данные
Цены на квартиры в новостройках Тбилиси в четвертом квартале 2022 года выросли на 3,8%, по сравнению с третьим кварталом того же года, а по сравнению с ценами за четвертый квартал 2021 года – на 12,5%.
В инфографике Sputnik Грузия
вы узнаете медианную цену за 1 квадратный метр в построенных новостройках Тбилиси за четвертый квартал 2022 года.
Согласно новым данным Национальной службы статистики, годовой индекс цен на новое жилье за отчетный период составил 14,3%. По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в четвертом квартале вырос на 24%.
Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в четвертом квартале 2022 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 595 лари, белого – 2 882, а зеленого – 3 199.
В четвертом квартале 2021 года цены были следующими: черный каркас – 2 210 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 600 лари, а зеленый каркас – 2 950 лари.
Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы.
Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.
Обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 января - 2,6491 GEL/$1.