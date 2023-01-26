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Украинский дипломат портит отношения Грузии с Россией – оппозиционер
Украинский дипломат портит отношения Грузии с Россией – оппозиционер
Вопрос авиасообщения Грузии с другими странами – не дело Украины, убежден политик 26.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-26T14:14+0400
2023-01-26T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов портит отношения между Грузией и Россией, заявил депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили. Касьянов ранее заявил, что в случае восстановления прямого авиасообщения между Грузией и Россией и роста реальных рисков безопасности, посольство не исключает возможности обращения к международным организациям с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины из Грузии. Касьянов "мутит воду на пустом месте", уверен оппозиционер."Все это плохо и разочаровывает. Так же, как и те отношения между правительствами двух стран (Грузии и Украины – ред.)", – подчеркнул депутат. Элисашвили также отметил, что вопрос авиасообщения Грузии с другими странами – не дело Украины. "Насколько для меня неприемлемо возобновление полетов с Россией, настолько непонятно заявление МИД Украины, поскольку это не им решать, с кем у Грузии будут полеты, а с кем нет. Такие заявления неправильные", – заявил Элисашвили. "Недружественно и постыдно" - вице-премьер Грузии о заявлении украинского дипломата>>Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии поприветствовали это, а президент Саломе Зурабишвили выступила против. Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, алеко элисашвили, сергей лавров, саломе зурабишвили , украина, тбилиси, москва, мид украины
Украинский дипломат портит отношения Грузии с Россией – оппозиционер
14:14 26.01.2023 (обновлено: 14:41 26.01.2023)
Вопрос авиасообщения Грузии с другими странами – не дело Украины, убежден политик
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов портит отношения между Грузией и Россией, заявил депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили.
Касьянов ранее заявил, что в случае восстановления прямого авиасообщения между Грузией и Россией и роста реальных рисков безопасности, посольство не исключает возможности обращения к международным организациям с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины из Грузии.
"Этот человек играет свою соло-партию и хочет кому-то понравиться на Украине тем, что портит отношения между странами. Это в то время, когда посол или и. о. посла должен стремиться к нормализации отношений", – заявил Элисашвили.
Касьянов "мутит воду на пустом месте", уверен оппозиционер.
"Все это плохо и разочаровывает. Так же, как и те отношения между правительствами двух стран (Грузии и Украины – ред.)", – подчеркнул депутат.
Элисашвили также отметил, что вопрос авиасообщения Грузии с другими странами – не дело Украины.
"Насколько для меня неприемлемо возобновление полетов с Россией, настолько непонятно заявление МИД Украины, поскольку это не им решать, с кем у Грузии будут полеты, а с кем нет. Такие заявления неправильные", – заявил Элисашвили.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии поприветствовали это, а президент Саломе Зурабишвили выступила против.
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).