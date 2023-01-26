https://sputnik-georgia.ru/20230126/v-gruzii-poyavitsya-esche-odin-kadetskiy-voennyy-litsey-274287731.html

В Грузии появится еще один кадетский военный лицей

В Грузии появится еще один кадетский военный лицей

С 2010 года в Грузии начал функционировать кадетский военный лицей, вскоре в стране появится еще одно подобное специализированное учебное заведение 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T19:06+0400

2023-01-26T19:06+0400

2023-01-26T19:06+0400

грузия

георгий мазниашвили

джуаншер бурчуладзе

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Кадетский военный лицей имени генерала Георгия Мазниашвили построят в Крцаниси (Восточная Грузия), собщили в пресс-службе министерства обороны Грузии.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с министром обороны Джуаншером Бурчуладзе и главой оборонных сил Георгием Матиашвили заложили капсулу в фундамент будущего здания лицея.Новый кадетский военный лицей будет соответствовать современным стандартам. На территории лицея построят новые функциональные здания, а объекты, расположенные на данной территории, будут реконструированы.Школьников в Грузии научат военному делу>>На 42 гектарах земли запланировано строительство лицея, рассчитанного на 400 кадетов. Запланировано строительство жилых и учебных помещений, столовой и медпункта, конференц-зала и административного корпуса.Кроме того, будет построен симуляционный центр, закрытый спортивный зал. На территории также будет заправочная станция, автомойка и место для ремонта транспорта.Для строительства лицея выделено около 40 миллионов лари (15,1 миллиона долларов).Кадетский военный лицей имени Георгия Квинитадзе был открыт в 2010 году Кутаиси (Западная Грузия). Новый лицей будет аналогом кутаисского лицея и охватит Восточную Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, георгий мазниашвили, джуаншер бурчуладзе, ираклий гарибашвили, новости, общество