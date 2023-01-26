https://sputnik-georgia.ru/20230126/vrach-rasskazal-o-sostoyanii-saakashvili-infitsirovannogo-koronavirusom--274282874.html

Врач рассказал о состоянии Саакашвили, инфицированного коронавирусом

Врач рассказал о состоянии Саакашвили, инфицированного коронавирусом

Чхаидзе опроверг распространенную информацию о том, что Саакашвили потерял сознание 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T13:57+0400

2023-01-26T13:57+0400

2023-01-26T14:13+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили переносит коронавирус в легкой форме – пациент не нуждается в переводе в реанимационное отделение, заявил клинический директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе. Коронавирус подтвердился у Саакашвили 24 января. У пациента была соответствующая симптоматика – высокая температура, боли в суставах. Вирус выявил тест на антиген, а затем подтвердился и ПЦР-тестом. Чхаидзе также опроверг распространенную информацию о том, что Саакашвили потерял сознание. "Врач, медсестра не фиксировали эпизода потери сознания. Я говорю о реальности, которая есть. Кого какая реальность устраивает - это отдельный вопрос", – подчеркнул Чхаидзе. Что касается источника инфицирования, по словам Чхаидзе, клиника изучает контакты экс-президента. Коронавирус не подтвердился у персонала медучреждения. До этого времени результаты анализа не представляли адвокаты пациента. Выборы лидера "Нацдвижения" – завершилась регистрация избирателей>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общество, грузия, новости, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, тбилиси, украина, тбилисский городской суд