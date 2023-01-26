https://sputnik-georgia.ru/20230126/vrach-rasskazal-o-sostoyanii-saakashvili-infitsirovannogo-koronavirusom--274282874.html
Врач рассказал о состоянии Саакашвили, инфицированного коронавирусом
Врач рассказал о состоянии Саакашвили, инфицированного коронавирусом
Чхаидзе опроверг распространенную информацию о том, что Саакашвили потерял сознание 26.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-26T13:57+0400
2023-01-26T13:57+0400
2023-01-26T14:13+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили переносит коронавирус в легкой форме – пациент не нуждается в переводе в реанимационное отделение, заявил клинический директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе. Коронавирус подтвердился у Саакашвили 24 января. У пациента была соответствующая симптоматика – высокая температура, боли в суставах. Вирус выявил тест на антиген, а затем подтвердился и ПЦР-тестом. Чхаидзе также опроверг распространенную информацию о том, что Саакашвили потерял сознание. "Врач, медсестра не фиксировали эпизода потери сознания. Я говорю о реальности, которая есть. Кого какая реальность устраивает - это отдельный вопрос", – подчеркнул Чхаидзе. Что касается источника инфицирования, по словам Чхаидзе, клиника изучает контакты экс-президента. Коронавирус не подтвердился у персонала медучреждения. До этого времени результаты анализа не представляли адвокаты пациента. Выборы лидера "Нацдвижения" – завершилась регистрация избирателей>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, грузия, новости, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, тбилиси, украина, тбилисский городской суд
общество, грузия, новости, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, тбилиси, украина, тбилисский городской суд
Врач рассказал о состоянии Саакашвили, инфицированного коронавирусом
13:57 26.01.2023 (обновлено: 14:13 26.01.2023)
Чхаидзе опроверг распространенную информацию о том, что Саакашвили потерял сознание
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили переносит коронавирус в легкой форме – пациент не нуждается в переводе в реанимационное отделение, заявил клинический директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе.
Коронавирус подтвердился у Саакашвили 24 января. У пациента была соответствующая симптоматика – высокая температура, боли в суставах. Вирус выявил тест на антиген, а затем подтвердился и ПЦР-тестом.
"Параметры не соответствуют переводу в реанимацию, поэтому пациент продолжает лечение в палате. Что касается коронавируса, он протекает в легкой форме. Его сатурация в пределах нормы, в подаче кислорода не нуждается", – заявил Чхаидзе.
Чхаидзе также опроверг распространенную информацию о том, что Саакашвили потерял сознание.
"Врач, медсестра не фиксировали эпизода потери сознания. Я говорю о реальности, которая есть. Кого какая реальность устраивает - это отдельный вопрос", – подчеркнул Чхаидзе.
Что касается источника инфицирования, по словам Чхаидзе, клиника изучает контакты экс-президента. Коронавирус не подтвердился у персонала медучреждения. До этого времени результаты анализа не представляли адвокаты пациента.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".