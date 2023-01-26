https://sputnik-georgia.ru/20230126/vybory-lidera-natsdvizheniya---zavershilas-registratsiya-izbirateley--274277328.html

Выборы лидера "Нацдвижения" – завершилась регистрация избирателей

Выборы лидера "Нацдвижения" – завершилась регистрация избирателей

Регистрацию на участие во внутрипартийных выборах прошли около 47 тысяч избирателей 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T11:54+0400

2023-01-26T11:54+0400

2023-01-26T13:26+0400

грузия

политика

новости

ника мелия

леван хабеишвили

михаил саакашвили

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261625859_0:133:1280:854_1920x0_80_0_0_3cb52ca3a4ba04dc3d63d826a739bf5f.jpg

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Завершился процесс регистрации избирателей, которые примут участие в голосовании за нового председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение". Регистрация проходила в электронном виде с использованием уникальной технологической платформы системы блокчейна. Аналогическая система будет использоваться и во время голосования. По информации партии, регистрацию прошли около 49 756 избирателей. Непосредственно выборы председателя "Нацдвижения" стартуют в 10:00 по тбилисскому времени 28 января и завершатся в то же время 30 января. В качестве кандидатов на пост председателя "Нацдвижения" регистрацию прошли нынешний председатель партии Ника Мелия, активный член партии, ныне депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе. Лидер "Нацдвижения" заявил, что его оппоненты пересекли практически все красные линии>>Большинство экспертов предполагает, что основная борьба в партии развернется между Никой Мелия и Леваном Хабеишвили, и если последний заявил о своей готовности оставаться в партии даже в случае проигрыша, то Ника Мелия заявил, что решение о том, будет ли он подчиняться Хабеишвили, он примет после выборов. Вместе с тем, в начале недели Мелия сообщил о кадровых изменениях, которые он намерен провести после завершения внутрипартийных выборов. В частности, на пост генерального секретаря партии Мелия намерен назначить Георгия Киртадзе. На данный момент эту должность занимает Петре Цискаришвили. Заявление Мелия раскритиковал его конкурент – Леван Хабеишвили и сам Цискаришвили. Последний предупредил, что внутрипартийные выборы завершатся победой Хабеишвили и "анонсированные репрессии не будут реализованы". Противостояние в ЕНДВыборы председателя партии были назначены после открытого бунта части лидеров партии против Мелия. С тех пор борьба между лагерем сдержанной политики Мелия и "старой гвардии" во главе с Хабеишвили стала набирать обороты. О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя - экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя. Куда могут завести "Нацдвижение" личные амбиции и "предвыборный маскарад"?>>Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента."Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%. Эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков. Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, ника мелия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, тбилиси