https://sputnik-georgia.ru/20230127/gruppe-vrachey-zapretili-rabotu-v-gruzii-iz-za-narusheniy-274336489.html

Группе врачей запретили работу в Грузии из-за нарушений

Группе врачей запретили работу в Грузии из-за нарушений

Речь идет о качестве обслуживания пациентов, врачебных ошибках, профессиональной ответственности и недобросовестном отношении к пациентам 27.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-27T23:01+0400

2023-01-27T23:01+0400

2023-01-27T23:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Совет профессионального развития Минздрава Грузии приостановил сертификаты 11 врачам за нарушения, говорится в сообщении ведомства. Сертификат дает врачу право на осуществление своей профессиональной деятельности. Всего совет обсудил вопрос ответственности за нарушение 14 врачей, 11 из которым приостановили действие сертификатов Речь идет о качестве обслуживания пациентов, врачебных ошибках, профессиональной ответственности и недобросовестном или неэтичном отношении к пациентам. Служба инспекции труда будет следить за зарплатами медсестер и врачей >>Совет профессионального развития собирается раз в неделю и обсуждает нарушения врачей в Грузии.В 2022 году совет рассмотрел обсудил вопрос ответственности 387 врачей, 266 из которых привлекли к ответственности. При этом совет приостановили действие сертификатов 70 из них и 6 лишили права на врачебную деятельность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии