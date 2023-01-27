https://sputnik-georgia.ru/20230127/gruppe-vrachey-zapretili-rabotu-v-gruzii-iz-za-narusheniy-274336489.html
Группе врачей запретили работу в Грузии из-за нарушений
Группе врачей запретили работу в Грузии из-за нарушений
Речь идет о качестве обслуживания пациентов, врачебных ошибках, профессиональной ответственности и недобросовестном отношении к пациентам 27.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-27T23:01+0400
2023-01-27T23:01+0400
2023-01-27T23:01+0400
грузия
новости
общество
здравоохранение в грузии
министерство здравоохранения грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24816/27/248162710_0:64:1755:1051_1920x0_80_0_0_aed507d1460cd4c648445a21a31b72d4.jpg
ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Совет профессионального развития Минздрава Грузии приостановил сертификаты 11 врачам за нарушения, говорится в сообщении ведомства. Сертификат дает врачу право на осуществление своей профессиональной деятельности. Всего совет обсудил вопрос ответственности за нарушение 14 врачей, 11 из которым приостановили действие сертификатов Речь идет о качестве обслуживания пациентов, врачебных ошибках, профессиональной ответственности и недобросовестном или неэтичном отношении к пациентам. Служба инспекции труда будет следить за зарплатами медсестер и врачей >>Совет профессионального развития собирается раз в неделю и обсуждает нарушения врачей в Грузии.В 2022 году совет рассмотрел обсудил вопрос ответственности 387 врачей, 266 из которых привлекли к ответственности. При этом совет приостановили действие сертификатов 70 из них и 6 лишили права на врачебную деятельность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24816/27/248162710_133:0:1620:1115_1920x0_80_0_0_c85ab50e7b758615292e1ce6f0e5b0ff.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
грузия, новости, общество, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
Группе врачей запретили работу в Грузии из-за нарушений
Речь идет о качестве обслуживания пациентов, врачебных ошибках, профессиональной ответственности и недобросовестном отношении к пациентам
ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Совет профессионального развития Минздрава Грузии приостановил сертификаты 11 врачам за нарушения, говорится в сообщении ведомства.
Сертификат дает врачу право на осуществление своей профессиональной деятельности.
Всего совет обсудил вопрос ответственности за нарушение 14 врачей, 11 из которым приостановили действие сертификатов
Речь идет о качестве обслуживания пациентов, врачебных ошибках, профессиональной ответственности и недобросовестном или неэтичном отношении к пациентам.
Совет профессионального развития собирается раз в неделю и обсуждает нарушения врачей в Грузии.
В 2022 году совет рассмотрел обсудил вопрос ответственности 387 врачей, 266 из которых привлекли к ответственности. При этом совет приостановили действие сертификатов 70 из них и 6 лишили права на врачебную деятельность.