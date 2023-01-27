https://sputnik-georgia.ru/20230127/gruzinskim-spasatelyam-peredali-kvadrotsikly-vezdekhody-274314795.html

Грузинским спасателям передали квадроциклы-вездеходы

Грузинским спасателям передали квадроциклы-вездеходы

В Грузии систематически улучшают оснащение спасателей 27.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-27T13:33+0400

2023-01-27T13:33+0400

2023-01-27T13:33+0400

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Службе управления чрезвычайными ситуации Грузии передали пожарные рюкзаки и квадроциклы-вездеходы, сообщили в пресс-службе ведомства. Пожарно-спасательная техника и оснащение было передано СЧС Грузии в рамках климатического проекта Программы развития ООН (UNDP). Специальная техника была передана главному управлению СЧС региона Мцхета-Мтианети. Водолазам-спасателям Грузии передали современное снаряжение>>Глава Департамента пожарно-спасательных сил Давид Сухишвили на месте осмотрел спецтехнику и оснащение. Внедрение современных стандартов, новейшего оснащения, передача новой спецформы и автотехники в приоритете Cлужбы чрезвычайных ситуации, данный процесс продолжится и в будущем, отмечают в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

служба по управлению чрезвычайными ситуациями