https://sputnik-georgia.ru/20230127/kniga-istoriya-gruzinskoy-mody-vyshla-v-svet-274330627.html

Книга "История грузинской моды" вышла в свет

Книга "История грузинской моды" вышла в свет

"История грузинской моды" иллюстрирована более чем тремя тысячами иллюстраций 27.01.2023, Sputnik Грузия

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грузия

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георгий каландия

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Презентация книги историка, директора Дворца искусств Георгия Каландия "История грузинской моды" прошла Тбилисском государственном университете, говорится в сообщении пресс-службы вуза. "История грузинской моды" - 400-страничная иллюстрированная энциклопедия, которая познакомит читателя с эволюцией дизайна ткани и одежды в Грузии, с древнейших времен до 20-х годов ХХ века. В работе использовано более трех тысяч иллюстраций. Для того, чтобы иллюстрировать книгу была проведена реконструкция многих предметов одежды, что очень интересно для историков, этнологов, специалистов различных направлений, отметил Самушия. По завершении мероприятия автор передал книгу в подарок библиотеке Тбилисского государственного университета. Грузинская модель стала лицом рекламной кампании Massimo Dutti>>Георгий Каландия — грузинский историк, доктор исторических наук, профессор, директор Дворца искусств Грузии. Каландия также автор программ "Визуалы", "Письма о надежде", председатель "Фонда спасения дворцов Дадиани". Под его авторством издано около 10 книг. В 2010-2011 годах преподавал в телецентре Государственного университета Ильи. С 2010 года профессор, а с 2012 года почетный доктор университета им. Давида Агмашенебели. Профессор Грузино-Американского университета (GAU) с 2020 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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