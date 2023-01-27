https://sputnik-georgia.ru/20230127/koronavirus-u-saakashvili-vrach-rasskazal-o-sostoyanii-eks-prezidenta-274323530.html

Коронавирус у Саакашвили: врач рассказал о состоянии экс-президента

Коронавирус у Саакашвили: врач рассказал о состоянии экс-президента

Состояние бывшего лидера Грузии, который лечится от коронавируса, стабильное 27.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-27T16:16+0400

2023-01-27T16:16+0400

2023-01-27T16:16+0400

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валерий гелашвили

тбилисский городской суд

сандро гиргвлиани

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Состояние здоровья осужденного экс-президента Грузии Михаил Саакашвили, инфицированного коронавирусом, не изменилось, заболевание проходит в легкой форме, заявил клинический директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе. Коронавирус подтвердился у Саакашвили 24 января. У пациента была соответствующая симптоматика – высокая температура, боли в суставах. Вирус выявил тест на антиген, а затем подтвердился и ПЦР-тестом. Кроме того, продолжается стандартное лечение, которое проводилось до ковида и которое необходимо для пациента на данном этапе, отметил Чхаидзе. "Особых изменений в результате ковид-инфекции нет ни по лабораторным, ни по субъективным, ни по объективным данным", - отметил Чхаидзе. "Риски есть" – врач оценил состояние Саакашвили, инфицированного коронавирусом>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, украина, тбилиси, михаил саакашвили, валерий гелашвили, тбилисский городской суд, сандро гиргвлиани