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Министр: необходимо внедрение принципа "одной остановки" на границах Грузии
Министр: необходимо внедрение принципа "одной остановки" на границах Грузии
Существует полная политическая готовность стран к внедрению совместных механизмов таможенного администрирования, заявил министр 27.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-27T07:32+0400
2023-01-27T07:32+0400
2023-01-27T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Принцип "одной остановки" необходимо внедрить на границах стран-партнеров Грузии, в частности Азербайджане, Турции и Армении, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили. Выступая на мероприятии, Хуцишвили рассказал о совместных пунктах пропуска и проектах совместного управления пунктами пропуска. По словам министра, после этот принцип можно будет внедрить и в других странах. "Принцип "одной остановки" внедрен на всех автомобильных пропускных пунктах в Грузии, но очевидно, что для глобальной цепочки поставок важны не только модернизированные формальности в отдельной стране, но и пропускная способность, гибкость и предопределение полностью Среднего коридора", – сказал он. Министр финансов рассказал о соблюдении Грузией международных санкций >>Как пояснил министр, грузинская таможня уже обменивается предварительными электронными данными не только с перечисленными выше странами, но и с Украиной, и Узбекистаном. Соответственно, по его словам, на повестке дня стоит задача более эффективного использования данных, получаемых от таможенных администраций других стран, как с точки зрения управления рисками, так и совершенствования сервиса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, граница грузии, министерство финансов грузии
грузия, новости, экономика, граница грузии, министерство финансов грузии
Министр: необходимо внедрение принципа "одной остановки" на границах Грузии
Существует полная политическая готовность стран к внедрению совместных механизмов таможенного администрирования, заявил министр
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Принцип "одной остановки" необходимо внедрить на границах стран-партнеров Грузии, в частности Азербайджане, Турции и Армении, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.
Выступая на мероприятии, Хуцишвили рассказал о совместных пунктах пропуска и проектах совместного управления пунктами пропуска.
"Существует полная политическая готовность стран к внедрению совместных механизмов таможенного администрирования. Уверен, что в этом направлении Кавказ – это регион с огромным потенциалом, где можно создать лучшие практики совместных пунктов пропуска или принципы совместного управления пунктом", – сказал Хуцишвили журналистам.
По словам министра, после этот принцип можно будет внедрить и в других странах.
"Принцип "одной остановки" внедрен на всех автомобильных пропускных пунктах в Грузии, но очевидно, что для глобальной цепочки поставок важны не только модернизированные формальности в отдельной стране, но и пропускная способность, гибкость и предопределение полностью Среднего коридора", – сказал он.
Как пояснил министр, грузинская таможня уже обменивается предварительными электронными данными не только с перечисленными выше странами, но и с Украиной, и Узбекистаном.
Соответственно, по его словам, на повестке дня стоит задача более эффективного использования данных, получаемых от таможенных администраций других стран, как с точки зрения управления рисками, так и совершенствования сервиса.