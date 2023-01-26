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Министр финансов рассказал о соблюдении Грузией международных санкций

Министр финансов рассказал о соблюдении Грузией международных санкций

За год было приостановлено более тысячи операций из-за риска нарушения международных санкций 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T12:56+0400

2023-01-26T12:56+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Служба доходов министерства финансов Грузии после утверждения списка подсанкционных товаров и лиц строго контролирует перемещение товаров через таможенную территорию Грузии, заявил министр Лаша Хуцишвили на мероприятии по случаю Международного дня таможенника.Грузия соблюдает международные санкции, но свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Кроме того, строго контролируются процедуры транзита, экспорта и реэкспорта.Министр подчеркнул, что на таможенно-пропускном пункте "Казбеги" на границе Грузии с Россией дополнительно размещено необходимое оборудование для таможенного контроля, в том числе рентген-сканеры. Были усилены возможности и других ТПП для осуществления надлежащего контроля."С первых дней введения санкций был проведен ряд переговоров с нашими стратегическими партнерами о технической помощи, необходимой для надлежащего администрирования международных санкций", – сказал Хуцишвили.С 24 февраля 2022 года было приостановлено более тысячи операций из-за риска нарушения санкций. Кроме того, было более 500 случаев предупреждения компаний о том, что операции, которые они планировали осуществить, нарушают международные санкции. Он поблагодарил партнеров за поддержку, оказываемую стране в этом направлении.Министр: Грузия никогда не использовалась для обхода санкций>>Хуцишвили отметил, что с помощью Программы экспортного контроля и безопасности границ посольства США, Инструмента технической помощи и обмена информацией ЕС (TAIEX) было организовано несколько дистанционных и очных встреч с участием соответствующих органов власти Грузии, банковского сектора и таможенного департамента Службы доходов.По его словам, в Грузии два сертифицированных эксперта по обеспечению соблюдения санкций. По рекомендации Госдепартамента США Грузия получила доступ к международной санкционной обучающей платформе DOLFIN, и в настоящее время два сотрудника Таможенного департамента, после сдачи соответствующего экзамена, получили сертификаты.Министр: Грузия – передовая страна в плане выполнения санкций>>По информации министра, Служба доходов Минфина и Агентство морского транспорта страны координируют и постоянно проводят проверки судов и судовладельцев в связи с международными санкциями. Если судно, груз или судовладелец находятся в санкционном списке, ему не разрешается заходить в порты Грузии и осуществлять таможенные процедуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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