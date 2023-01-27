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Каладзе поддержал возможное возобновление прямого авиасообщения с Россией
Каладзе поддержал возможное возобновление прямого авиасообщения с Россией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами 27.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-27T10:02+0400
2023-01-27T10:02+0400
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авиасообщение в грузии
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Если Россия отменит запрет на прямые авиарейсы между Грузией и Россией, в этом не будет ничего плохого, заяви мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии поприветствовали это, а президент Саломе Зурабишвили выступила против. При этом он отметил, что граждане Украины должны сами ответить, чувствуют ли они себя в безопасности в Грузии. "Легко спросить граждан Украины, чувствуют ли они себя в безопасности в нашей стране, в нашей столице, насколько им нравится здесь жить. Я думаю, что у этих людей нет никаких проблем, им очень комфортно, они знают, что мы гостеприимные люди, мы знаем что такое дружба и протянем руку помощи в трудную минуту. Остальное – политические спекуляции", – сказал Каладзе. Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что в случае восстановления прямого авиасообщения между Грузией и Россией и роста реальных рисков безопасности, посольство может рассмотреть вопрос массовой эвакуации граждан Украины из Грузии. Лавров выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения РФ с Грузией>>>Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, россия, политика, каха каладзе, сергей лавров, тбилиси, авиасообщение в грузии
грузия, новости, россия, политика, каха каладзе, сергей лавров, тбилиси, авиасообщение в грузии
Каладзе поддержал возможное возобновление прямого авиасообщения с Россией
10:02 27.01.2023 (обновлено: 11:22 27.01.2023)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Если Россия отменит запрет на прямые авиарейсы между Грузией и Россией, в этом не будет ничего плохого, заяви мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии поприветствовали это, а президент Саломе Зурабишвили выступила против.
"Решение о прекращении полетов принимали они (власти России - ред.), Грузия была ими же санкционирована. Если это решение и его снимут, я не вижу в этом ничего плохого", – сказал Каха Каладзе.
При этом он отметил, что граждане Украины должны сами ответить, чувствуют ли они себя в безопасности в Грузии.
"Легко спросить граждан Украины, чувствуют ли они себя в безопасности в нашей стране, в нашей столице, насколько им нравится здесь жить. Я думаю, что у этих людей нет никаких проблем, им очень комфортно, они знают, что мы гостеприимные люди, мы знаем что такое дружба и протянем руку помощи в трудную минуту. Остальное – политические спекуляции", – сказал Каладзе.
Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что в случае восстановления прямого авиасообщения между Грузией и Россией и роста реальных рисков безопасности, посольство может рассмотреть вопрос массовой эвакуации граждан Украины из Грузии.
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).