https://sputnik-georgia.ru/20230127/rezolyutsiya-pase-po-gruzii-progress-est-no-nuzhno-prodolzhat-rabotu-274313701.html

Резолюция ПАСЕ по Грузии: прогресс есть, но нужно продолжать работу

Резолюция ПАСЕ по Грузии: прогресс есть, но нужно продолжать работу

Организация призывает все политические силы Грузии выполнить оставшиеся рекомендации 27.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Парламентская Ассамблея Совета Европы приветствует прогресс, достигнутый Грузией в вопросе выполнения своих обязательств, однако власти должны продолжить реформы на пути к евроинтеграции, говорится в резолюции, принятой на сессии ПАСЕ накануне. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Как отмечено в документе, ассамблея по-прежнему обеспокоена политической поляризацией в стране, которая влияет на реформы и на участие заинтересованных сторон в реформах, что необходимо для дальнейшей демократической консолидации Грузии и евроатлантической интеграции страны. О чем поговорили Кобахидзе и президент ПАСЕ?>>Ассамблея также призывает власти провести тщательную независимую оценку реформ судебной системы в целях определения направлений будущих реформ для "обеспечения подлинной независимости судебной системы в стране". В резолюции также говорится о необходимости понизить напряженность в грузинской медиасреде. ПАСЕ призывает правительство выполнить 12 рекомендаций Евросоюза, чтобы получить статус кандидата на членство в ЕС, к чему она справедливо стремится, отмечено в резолюции. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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