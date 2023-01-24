https://sputnik-georgia.ru/20230124/o-chem-pogovorili-kobakhidze-i-prezident-pase-274205303.html

О чем поговорили Кобахидзе и президент ПАСЕ?

О чем поговорили Кобахидзе и президент ПАСЕ?

Накануне парламентская делегация Грузии поддержала переизбрание кандидатуры Тини Кокса на пост президента ПАСЕ 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T15:04+0400

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политика

ираклий кобахидзе

пасе

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Представитель парламентского большинства Ираклий Кобахидзе и президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс в ходе встречи в Страсбурге обсудили политическую ситуацию в Грузии и процессы, происходящие в регионе обсудили.Парламентская делегация Грузии поддержала переизбрание кандидатуры Тини Кокса на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы на второй срок.Кроме того, разговор коснулся общей ситуации в политической системе, позиции различных политических субъектов и их политическое положение в Грузии, отметил Кобахидзе.Почему Грузия не поддержала кандидата от Украины на пост президента ПАСЕ>>>На пост президента ПАСЕ также претендовал член украинской делегации, глава комитета по вопросам международной политики Верховной Рады Александр Мережко. Кокс победил своего украинского соперника, получив 175 голосов. Мережко смог набрать лишь 44 голоса.Как заявил Кобахидзе, кандидат из Украины не получил поддержку Грузии из-за того, что Мережко участвовал в принятии тех поправок, которые абсолютно неприемлемы для грузинской правящей силы. Речь идет о резолюции, которая касалась экс-президента Грузии Михаила Саакашвили."Это прямая атака на государство" - спикер парламента Грузии о резолюции ПАСЕ>>>ПАСЕ в октябре 2022 года приняла резолюцию, в которой назвала Саакашвили политзаключенным и потребовала его освобождения. Поправка в основной текст резолюции, в которой упоминается Саакашвили, была инициирована депутатами "Европейской народной партии", частью которой является основанная экс-президентом партия "Единое национальное движение".Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал принятую ПАСЕ резолюцию прямым нападением на Грузию и отметил, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" никогда не поддержит подобный документ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, ираклий кобахидзе, пасе, грузия, новости