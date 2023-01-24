https://sputnik-georgia.ru/20230124/o-chem-pogovorili-kobakhidze-i-prezident-pase-274205303.html
О чем поговорили Кобахидзе и президент ПАСЕ?
О чем поговорили Кобахидзе и президент ПАСЕ?
Накануне парламентская делегация Грузии поддержала переизбрание кандидатуры Тини Кокса на пост президента ПАСЕ 24.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-24T15:04+0400
2023-01-24T15:04+0400
2023-01-24T15:15+0400
политика
ираклий кобахидзе
пасе
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23769/61/237696179_0:364:2993:2048_1920x0_80_0_0_cc7c9c2ad7c30e1ad35b1feb46dea910.jpg
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Представитель парламентского большинства Ираклий Кобахидзе и президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс в ходе встречи в Страсбурге обсудили политическую ситуацию в Грузии и процессы, происходящие в регионе обсудили.Парламентская делегация Грузии поддержала переизбрание кандидатуры Тини Кокса на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы на второй срок.Кроме того, разговор коснулся общей ситуации в политической системе, позиции различных политических субъектов и их политическое положение в Грузии, отметил Кобахидзе.Почему Грузия не поддержала кандидата от Украины на пост президента ПАСЕ>>>На пост президента ПАСЕ также претендовал член украинской делегации, глава комитета по вопросам международной политики Верховной Рады Александр Мережко. Кокс победил своего украинского соперника, получив 175 голосов. Мережко смог набрать лишь 44 голоса.Как заявил Кобахидзе, кандидат из Украины не получил поддержку Грузии из-за того, что Мережко участвовал в принятии тех поправок, которые абсолютно неприемлемы для грузинской правящей силы. Речь идет о резолюции, которая касалась экс-президента Грузии Михаила Саакашвили."Это прямая атака на государство" - спикер парламента Грузии о резолюции ПАСЕ>>>ПАСЕ в октябре 2022 года приняла резолюцию, в которой назвала Саакашвили политзаключенным и потребовала его освобождения. Поправка в основной текст резолюции, в которой упоминается Саакашвили, была инициирована депутатами "Европейской народной партии", частью которой является основанная экс-президентом партия "Единое национальное движение".Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал принятую ПАСЕ резолюцию прямым нападением на Грузию и отметил, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" никогда не поддержит подобный документ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23769/61/237696179_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_51761f2931146c708d5738964013a05b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, ираклий кобахидзе, пасе, грузия, новости
политика, ираклий кобахидзе, пасе, грузия, новости
О чем поговорили Кобахидзе и президент ПАСЕ?
15:04 24.01.2023 (обновлено: 15:15 24.01.2023)
Накануне парламентская делегация Грузии поддержала переизбрание кандидатуры Тини Кокса на пост президента ПАСЕ
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Представитель парламентского большинства Ираклий Кобахидзе и президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс в ходе встречи в Страсбурге обсудили политическую ситуацию в Грузии и процессы, происходящие в регионе обсудили.
Парламентская делегация Грузии поддержала переизбрание кандидатуры Тини Кокса на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы на второй срок.
"У нас состоялся разговор о сотрудничестве между делегацией и офисом президента. У нас была очень дружеская встреча. Мы ознакомили президента с текущей ситуацией в Грузии, представили наше видение относительно процессов, происходящих в регионе в целом", – сказал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Кроме того, разговор коснулся общей ситуации в политической системе, позиции различных политических субъектов и их политическое положение в Грузии, отметил Кобахидзе.
На пост президента ПАСЕ также претендовал член украинской делегации, глава комитета по вопросам международной политики Верховной Рады Александр Мережко. Кокс победил своего украинского соперника, получив 175 голосов. Мережко смог набрать лишь 44 голоса.
Как заявил Кобахидзе, кандидат из Украины не получил поддержку Грузии из-за того, что Мережко участвовал в принятии тех поправок, которые абсолютно неприемлемы для грузинской правящей силы. Речь идет о резолюции, которая касалась экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
ПАСЕ в октябре 2022 года приняла резолюцию, в которой назвала Саакашвили политзаключенным и потребовала его освобождения. Поправка в основной текст резолюции, в которой упоминается Саакашвили, была инициирована депутатами "Европейской народной партии", частью которой является основанная экс-президентом партия "Единое национальное движение".
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал принятую ПАСЕ резолюцию прямым нападением на Грузию и отметил, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" никогда не поддержит подобный документ.