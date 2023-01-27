https://sputnik-georgia.ru/20230127/spiker-parlamenta-gruzii-politicheskiy-neytralitet---glavnoe-pri-lyubom-sotrudnichestve-274337238.html

Спикер парламента Грузии: политический нейтралитет - главное при любом сотрудничестве

Спикер парламента Грузии: политический нейтралитет - главное при любом сотрудничестве

Спикер парламент подчеркнул, что в Грузии общество доверяет государственным институтам 27.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-27T23:46+0400

2023-01-27T23:46+0400

2023-01-27T23:59+0400

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шалва папуашвили

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Соблюдение политического нейтралитета должно быть главным в любом сотрудничестве, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Замруководителя проекта "Поддержка верховенства закона в Грузии" (PROLOG) Инга Тордия в социальной сети раскритиковала власти страны и заявила, что в Грузии настала пора проснуться и начать действовать, чтобы показать, на что способно общество. Руководитель правящей партии "Грузинская мечта" назвал ее заявление призывом к свержению власти. Спикер парламента подчеркнул, что в Грузии общество доверяет государственным институтам. "Отношение и доверие к государственным институтам разное, в том числе и к парламенту, но показатели государственных институтов в Грузии достаточно высокие, если сравнивать их с другими странами", - сказал Шалва Папуашвили. Проект "Поддержка верховенства закона в Грузии" (PROLOG) финансируется агентством Соединенных Штатов Америки по международному развитию (USAID) и сотрудничает с государственным сектором, гражданским обществом, правовыми школами и с другими партнерами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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