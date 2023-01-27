https://sputnik-georgia.ru/20230127/spustya-tri-goda---gruziyu-i-kitay-snova-svyazyvayut-regulyarnye-aviareysy-274326943.html

Спустя три года - Грузию и Китай снова связывают регулярные авиарейсы

Спустя три года - Грузию и Китай снова связывают регулярные авиарейсы

Прямые перелеты между Тбилиси и одним из крупнейших городов Азии были приостановлены из-за пандемии коронавируса 27.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-27T18:00+0400

2023-01-27T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Одна из ведущих авиакомпаний Китая China Southern Airlines выполнила первый за три года регулярный рейс Урумчи-Тбилиси-Урумчи 27 января, сообщили в пресс-службе TAV Georgia, управляющая аэропортами столицы и Батуми. China Southern Airlines приостановила полеты в Грузию в январе 2020 года из-за пандемии коронавируса. Последний регулярный рейс был осуществлен 23 января 2020 года. Регулярные рейсы Урумчи-Тбилиси-Урумчи в зимний навигационный сезон будут выполняться один раз в неделю по пятницам. Авиакомпания планирует увеличить частоту рейсов в летний сезон. На сегодняшний день это единственная компания, выполняющая прямые рейсы в Китай. До 2020 года China Southern Airlines также летала по маршрутуТбилиси-Урумчи-Пекин.Аэропортами в Тбилиси и Батуми теперь управляет французская компания>>По случаю возобновления полетов из Китая в Тбилисском международном аэропорту состоялась торжественная церемония, в которой участвовали руководители TAV Georgia, представители Агентства гражданской авиации и авиакомпании. Как ранее заявили в Минэкономики Грузии, Китай является одним из приоритетных направлений для туристического сектора страны, а туристы из Китая отличаются своей покупательной способностью. Прямые рейсы будут способствовать прибытию большего количества китайских туристов, а также окажут положительное влияние на динамику развития сферы туризма и гражданской авиации в 2023 году, отмечают в компании.В 2022 году Грузию посетили около 7,4 тысячи граждан Китая, на 69,1% больше чем в 2020 году и на 112,8% больше чем в 2021 году, и на 84,6% меньше чем в 2019 году. В 2020 году в Грузию их число составило около 4,4 тысячи, в 2021 году – 3,5 тысячи. До пандемии в 2019 году число туристов из Китая составило более 48 тысяч человекПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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