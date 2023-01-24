https://sputnik-georgia.ru/20230124/aeroportami-v-tbilisi-i-batumi-teper-upravlyaet-frantsuzskaya-kompaniya-274217175.html

Аэропортами в Тбилиси и Батуми теперь управляет французская компания

Аэропортами в Тбилиси и Батуми теперь управляет французская компания

Французская компания ADP Group стала владельцем TAV Airports, которая управляет аэропортами Тбилиси и Батуми 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T21:01+0400

2023-01-24T21:01+0400

2023-01-24T21:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Перспективы дальнейшего сотрудничества и стратегии развития аэропортов Грузии премьер-министр Ираклий Гарибашвили обсудил в ходе встречи с вице-президентом ADP Group Эдвардом Оркайтом, говорится в сообщении пресс-службы Администрации правительства Грузии. Французская компания ADP Group выкупила акции и стала владельцем TAV Airports, которая управляет аэропортами Тбилиси и Батуми через дочернюю компанию TAV Georgia. По словам Гарибашвили, стремительное экономическое развитие страны, а также растущая динамика туризма создают возможность строить амбициозные планы. Было обращено внимание на важность дальнейшего улучшения обслуживания как в тбилисском, так и в батумском международных аэропортах. Стороны обсудили долгосрочный план развития Тбилисского международного аэропорта, который находится на завершающей стадии. Глава правительства отметил, что правительство Грузии готово к активному сотрудничеству в будущем, в том числе в направлении стимулирования новых авиакомпаний и новых маршрутов. Что касается плана развития Батумского международного аэропорта, то работы в указанном направлении будут завершены в феврале текущего года. ADP Group управляет парижскими аэропортами Шарль-де-Голль и Орли во Франции. Сколько пассажиров приняли аэропорты Грузии в 2022 году >>Также компания управляет и оперирует более чем 20 аэропортами на разных континентах. Аэропорты под управлением компании известны качеством обслуживания и устойчивым развитием. Группа ADP (l"Aéroport de Paris) была основана в 1945 году. Его цель – предложить пассажирам высокие стандарты гостеприимства и качественные путешествия. ADP Group вместе со своими партнерами строит аэропорты будущего, основанные на инновациях, устойчивом развитии, многофункциональных и сложных услугах. Аэропорты Тбилиси и Батуми получили международный сертификат >>Что касается TAV Georgia, ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту. В результате инвестиций в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В результате инвестиций, сделанных в 2016-17 годах, в Тбилисском международном аэропорту была проведена полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, тбилисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт, тбилиси, батуми, франция, tav georgia