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Владыка Шио поздравил верующих с Днем Святой Нино - просветительницы Грузии

Владыка Шио поздравил верующих с Днем Святой Нино - просветительницы Грузии

В Грузии дважды в год отмечают "Нинооба", 1 июня и 27 января 27.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, владыка Шио от имени главы православной церкви поздравил верующих с Днем Святой Нино. В Грузии праздник называют "Нинооба" и отмечают особенно торжественно – праздничные богослужения проходят во всех действующих церквях страны, в том числе и в Сионском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы, где хранится крест из виноградной лозы, обвитый волосами Святой Нино, с которым она пришла в Грузию. Владыка Шио особенно поздравил с Днем Святой Нино Католикоса-Патриарха Всея Грузии, поскольку он является истинным продолжателем ее проповеди. "Без преувеличения можно сказать, что благодаря служению Католикоса-Патриарха Илии II наша нация заново обрела веру в Христа. Мы очень благодарны за это Его Святейшеству и желаем ему долгих лет жизни", - отметил владыка Шио. Грузинская православная церковь празднует Нинооба дважды в год: в день кончины Святой Нино – 27 января, и в день пришествия просветительницы в Грузию – 1 июня. Нинооба 2023: как святая Нино стала просветительницей Грузии?>>Имя Нино очень популярно в Грузии. Святая считается покровительницей страны, поэтому этим именем называют многих девочек. Просветительница Грузии покровительствует всем, кто крещен именем Нино, и помогает всем просящим ее о заступничестве. По случаю праздника президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня посетила Бодбийский монастырь в Кахети, где хранятся мощи Святой Нино.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>.

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