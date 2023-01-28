https://sputnik-georgia.ru/20230128/chto-proiskhodit-na-zimnikh-kurortakh-gruzii----otvet-ofitsialnogo-vedomstva-274346082.html

Что происходит на зимних курортах Грузии - ответ официального ведомства

Что происходит на зимних курортах Грузии - ответ официального ведомства

На горнолыжных курортах Грузии практически нет естественного снега, для трасс используют искусственное оснежение 28.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-28T16:51+0400

2023-01-28T16:51+0400

2023-01-28T16:51+0400

грузия

гудаури

бакуриани

новости

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Агентство горных трасс Грузии опровергло информацию, распространенную оппозиционными СМИ о том, что зимний горнолыжный сезон в стране провалился из-за недостаточной подготовки ведомства. Часть оппозиционных СМИ обнародовала информацию о провале зимнего горнолыжного сезона в Грузии. Представители гостиниц и туроператоров обвинилии власти в бездействии и том, что на курорте своевременно не была применена система искусственного оснежения. "Доводим до сведения общественности, что из-за отсутствия естественного снега процесс искусственного оснежения в Гудаури начался, как только позволили климатические условия (для искусственного оснежения необходимы низкая, минусовая температура)", - говорится в заявлении агентства. Как Грузия готовится к чемпионату мира по фристайлу и сноуборду?>>С 21 декабря 2022 года сотрудники Агентства работали в круглосуточном режиме для того, чтобы подготовить трассы, отмечают в ведомстве. Благодаря этому, после того, как было накоплено необходимое количество искусственного снега, 11 января открыли Сноу-парк, а 13 января – лыжную трассу в Гудаури. "В данный период естественный климат позволяет полноценно функционировать трассам Гудаури и Сноупарка – включены системы искусственного оснежения и идеально подготовлены лыжные трассы" - говорится в заявлении. Кроме того, агентство отметило, что в Бакуриани, где в этом году должен пройти Чемпионат мира по фристайлу, уже установлена система искусственного оснежения протяженностью 29 км. По данным агентства, в Бакуриани активно ведется оснежение соревновательных трасс, в рамках Чемпионата мира по фристайлу построены три новые канатные дороги, а также два искусственных водоема, которые необходимы для полноценного функционирования системы искусственного оснежения. Зимние курорты Грузии расположены в четырех регионах: Гудаури (Мцхета-Мтианети), Тетнульди и Хацвали (Самегрело - Земо Сванети), Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (Аджария). Зимний туристический сезон на этих курортах открывается со второй половины декабря и длится по конец марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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