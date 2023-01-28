https://sputnik-georgia.ru/20230128/gruzinskaya-figuristka-stala-chempionkoy-evropy-po-figurnomu-kataniyu-274349132.html

Грузинская фигуристка стала чемпионкой Европы по фигурному катанию

Грузинская фигуристка стала чемпионкой Европы по фигурному катанию

Представляющая Грузию Анастасия Губанова обошла спортсменок из Бельгии и Швейцарии 28.01.2023, Sputnik Грузия

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спорт

новости

анастасия губанова

грузия

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Грузинская спортсменка Анастасия Губанова стала чемпионкой Европы по фигурному катанию, сообщает РИА Новости.Турнир проходит в финском Эспоо. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 199,91 балла (69,81+130,10). Второе место заняла серебряный призер чемпионата мира бельгийка Луна Хендрикс (193,48; 67,85+125,63), третьей стала швейцарка Кимми Репонд (192,51; 63,83+128,68). Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов на Олимпиаду>>Анастасия Губанова до 2021 года выступала за Россию. Спортсменка является двукратным серебряным призером Финала Кубка России. После смены спортивного гражданства Губанова стала шестой на прошлогоднем чемпионате мира и 11-й на Олимпийских играх в Пекине. Финляндия в четвертый раз принимает континентальное первенство. В этом году в нем участвует 131 фигурист из 35 стран: 30 девушек, 29 юношей, 13 спортивных и 23 танцевальных пары. Чемпионат Европы завершается 28 января произвольной программой танцевальных дуэтов.Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно будет действовать до особого уведомления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, анастасия губанова, грузия