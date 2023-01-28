https://sputnik-georgia.ru/20230128/otkaz-saakashvili-ot-lecheniya-privedet-k-smerti--direktor-vivamedi-274345250.html

Отказ Саакашвили от лечения может привести к смерти – директор "Вивамеди"

Отказ Саакашвили от лечения может привести к смерти – директор "Вивамеди"

Отказываясь от необходимого питания и лечения, бывший президент Грузии выражает протест 28.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-28T15:30+0400

2023-01-28T15:30+0400

2023-01-28T15:48+0400

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказывается от лечения, что может привести смерти, заявил журналистам директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе. Саакашвили находится в клинике с 12 мая 2022 года. На данный момент у экс-президента установлен коронавирус, кроме того наблюдается истощение организма. Он призвал мать Саакашвили Гиули Аласания убедить своего сына соблюдать рекомендации врачей, иначе его состояние ухудшится.По его словам, экс-президент продолжает терять вес. "Сегодня утром пациент весил 69 килограмм 700 граммов. Если так продолжится, завтра он будет весить 68, а послезавтра – 65 килограммов", – сказал Чхаидзе. Экс-президент отказывается от еды, утверждает директор клиники."Он принимает пищу не той каллорийности и не в том количестве, которое рекомендовано. В последние дни, особенно после вчерашнего, он вообще сократил каллорийность приема пищи, и отказался принимать даже пищевые добавки", – сказал Чхаидзе. При этом он отметил, что у Саакашвили нет проблем с усваиваемостью пищи, он отказывается от еды в знак протеста.Что касается коронавируса, то заболевание, по словам директора, проходит в легкой форме. "Все гемодинамические, респираторные показатели и сатурация в рамках нормы, и ему не требуется даже дополнительное поступление кислорода", – сказал Чхаидзе. Британский психиатр на суде: Саакашвили с его диагнозом не должен сидеть в тюрьме>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". В Тбилисском городском суде уже более месяца рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Экс-президент лишь раз принял участие в заседании, и то по видеосвязи, так как врачи не дают рекомендацию транспортировки в суд. С 12 мая он находится в гражданской клинике "Вивамеди". Семья и защита экс-президента уже многие месяцы настаивает на том, что он при смерти. С тех пор как суд приступил к рассмотрению вопроса об освобождении по состоянию здоровья, семья и адвокаты говорят о необходимости решения вопроса как можно быстрее, но каждый раз допрос свидетелей, а таковых десятки, занимает многие часы. Адвокаты Саакашвили пытаются доказать на суде, что Саакашвили тяжело болен и его лечение в нынешней обстановке не дает результатов, поэтому ему нужно предоставить возможность отправиться за рубеж в одну из тех клиник, которые специализируются на лечении таких пациентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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михаил саакашвили