https://sputnik-georgia.ru/20230127/britanskiy-psikhiatr-na-sude-saakashvili-s-ego-diagnozom-ne-dolzhen-sidet-v-tyurme-274324754.html

Британский психиатр на суде: Саакашвили с его диагнозом не должен сидеть в тюрьме

Британский психиатр на суде: Саакашвили с его диагнозом не должен сидеть в тюрьме

Национального бюро экспертизы опровергло достоверность медицинского заключения "Эмпатия", которое включает заключение психиатра Корнелиуса Катона 27.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-27T19:39+0400

2023-01-27T19:39+0400

2023-01-27T19:52+0400

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рати брегадзе

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Еще один зарубежный эксперт - британский психиатр Корнелиус Катона, заявил на заседании Тбилисского городского суда, что у осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили деменция, что делает невозможным отбывание им наказания.В Тбилисском городском суде рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Адвокаты, родные и соратники экс-президента Грузии, гражданина Украины, уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом.При этом он отметил, что, согласно соответствующим актам Минздрава Грузии, пациенты с деменцией не должны находиться в заключенииПо словам психиатра, он провел с Саакашвили около трех часов, собрал полную психиатрическую историю. Было проведено психиатрическое обследование, а также проведена детальная когнитивная оценка. "В результате исследований обнаружил тяжелые нарушения в части внимания, памяти, речи и в направлении визуально-пространственного восприятия", - сказал Катона.Когнитивные нарушения, по мнению британского психиатра, могли быть вызваны приемом большого количества медикаментов. Список диагнозов Саакашвили расширяется - нобелевский лауреат дал показания на суде>>"Антипсихотические медикаменты, которые принимал Михаил Саакашвили, привели к возникновению когнитивных сложностей. Эти медикаменты могли иметь токсический эффект", - заявил Катона. При этом он заявил, что не проводилось лечение в целях снятия стресса, избавления Саакашвили от страхов касательно того, что он находится в опасности. Из-за этого сохранялось посттравматическое стрессовое расстройство. "В случае продолжения заключения, считаю, что посттравматическое стрессовое расстройство и депрессивные симптомы усилятся. Также у него достаточно тяжелые когнитивные нарушения, точную причину которых сложно установить. Если не установить причину и не будет назначено соответствующее лечение, тяжесть его когнитивных нарушений станет прогрессировать", - сказал Катона. Американский эксперт о Саакашвили: есть опасность развития рака желудка>>По его словам, психотерапевтическое лечение в условиях видеонаблюдения не будет эффективным. Более того, видеонаблюдение даст обратный результат. Видеонаблюдение ведется в палате Саакашвили в гражданской клинике "Вивамеди", где он находится с 12 мая. Катона заявил, что разделяет мнение американских экспертов - невролога Шахина Эммануэля Лахани и эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита, которые ранее дали показания на суде в качестве свидетелей от защиты. Откуда у Саакашвили деменция и другие болезни? Стороны представили свои аргументы на суде>>На вопрос юриста Специальной пенитенциарной службы, какими документами руководствовался Катона, отмечая в своем заключении, что в отношении осужденного Саакашвили было применено насилие, тот сказал, что сделал такой вывод исходя из слов самого Саакашвили, а также опирался на заключение Мариам Джишкариани. Джишкариани - это директор психо-реабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия", который подготовил комплексное заключение по Саакашвили. Это заключение является главным аргументом защиты Саакашвили на суде по вопросу его освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья. При этом медицинское заключение Катона является частью заключения "Эмпатия". Минюст Грузии: поведение адвокатов Саакашвили нелогично>>Представители пенитенциарной службы также поинтересовались, был ли он ознакомлен с информацией из медицинской карточки тюрьмы №12 в городе Рустави, когда писал в своем заключении, что Саакашвили по возвращении из военного госпиталя в городе Гори в тюрьму (30 декабря 2021 года) потерял от 1/3 до 1/4 веса, развились проблемы с памятью "У меня не было коммуникации с пенитенциарным учреждением. Эту информацию я получил от Михаила Саакашвили и Мариам Джишкариани", - сказал Катона. Минюст против "Эмпатии"В заключении центра "Эмпатия", которое было выдано 28 ноября 2022 года, перечислен целый список заболеваний Саакашвили, среди которых деменция и кахексия (крайнее истощение организма), что, как говорят авторы документа, является основанием для освобождения осужденного.Иного мнения оказалось Национальное бюро экспертизы имени Левана Самхараули, которое 26 января предоставило Специальной пенитенциарной службе министерства юстиции Грузии свое медицинское заключение.Тюремное ведомство обратилось в бюро экспертизы 8 декабря 2022 года с тем, чтобы оно оценило достоверность заключения центра "Эмпатия" и насколько поставленные им диагнозы соответствуют грузинском у законодательству.Страсти вокруг Саакашвили: директор центра "Эмпатия" ответила на обвинения Минюста>>По данным Национального бюро экспертизы, "ранее поставленные психиатрический, неврологический и гастроэнтерологический диагнозы не являются достоверными и неопровержимыми", сказал министр юстиции Рати Брегадзе на брифинге накануне.Министр отметил, что ознакомит с заключением Национального бюро экспертизы суд. Также министр назвал нелогичным отказ Саакашвили от сдачи образцов ногтей и волос для проведения токсикологической экспертизы, чтобы проверить достоверность заключения центра "Эмпатия" и в том числе одного из американских экспертов - токсиколога Дэвида Смита о том, что экс-президент отравлен тяжелыми металлами, среди которых мышьяк, барий и ртуть. По словам Смита, в результате отравления тяжелыми металлами особенно было повреждено белое вещество в головном мозге Саакашвили, что привело к "серьезной и прогрессирующей деменции".Саакашвили отравлен или анализы в норме? Американский токсиколог дал показания>>Вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья рассматривается в Тбилисском городском суде уже более месяца. Экс-президент лишь раз принял участие в заседании, и то по видеосвязи, так как врачи не дают рекомендацию транспортировки в суд. Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Есть ли основания для освобождения Саакашвили? Показания дал грузинский невролог>>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления.Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, рати брегадзе