https://sputnik-georgia.ru/20230128/pravitelstvo-gruzii-vedet-aktivnye-peregovory-s-investorami-o-stroitelstve-porta-anaklii-274348619.html

Правительство Грузии ведет активные переговоры с инвесторами о строительстве порта Анаклия

Правительство Грузии ведет активные переговоры с инвесторами о строительстве порта Анаклия

Государству будет принадлежать 51%, а инвестору – 49% глубоководного порта Анаклия 28.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-28T19:35+0400

2023-01-28T19:35+0400

2023-01-28T19:54+0400

анаклия

экономика

грузия

ираклий гарибашвили

новости

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Правительство Грузии ведет активные переговоры с потенциальными инвесторами для строительства глубоководного порта Анаклия, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", так как инвестор не смог выполнить финансовые обязательства. С тех пор власти Грузии ищут нового инвестора. Ранее правительство сообщило, что государству будет принадлежать 51%. Новый тендер будет объявлен лишь на 49-процентную долю. Согласно плану, первая фаза порта Анаклия будет пропускать 7,8 миллиона тонн груза. Проект Анаклия Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклии было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. Грузия как хаб: порт Анаклия, железная дорога, проект Ротшильдов и энергетика>>Строительство нового глубоководного порта в Анаклии началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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анаклия, экономика, грузия, ираклий гарибашвили, новости