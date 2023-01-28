https://sputnik-georgia.ru/20230128/pravitelstvo-gruzii-vedet-aktivnye-peregovory-s-investorami-o-stroitelstve-porta-anaklii-274348619.html
Правительство Грузии ведет активные переговоры с инвесторами о строительстве порта Анаклия
Правительство Грузии ведет активные переговоры с инвесторами о строительстве порта Анаклия
Государству будет принадлежать 51%, а инвестору – 49% глубоководного порта Анаклия 28.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-28T19:35+0400
2023-01-28T19:35+0400
2023-01-28T19:54+0400
анаклия
экономика
грузия
ираклий гарибашвили
новости
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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Правительство Грузии ведет активные переговоры с потенциальными инвесторами для строительства глубоководного порта Анаклия, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", так как инвестор не смог выполнить финансовые обязательства. С тех пор власти Грузии ищут нового инвестора. Ранее правительство сообщило, что государству будет принадлежать 51%. Новый тендер будет объявлен лишь на 49-процентную долю. Согласно плану, первая фаза порта Анаклия будет пропускать 7,8 миллиона тонн груза. Проект Анаклия Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклии было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. Грузия как хаб: порт Анаклия, железная дорога, проект Ротшильдов и энергетика>>Строительство нового глубоководного порта в Анаклии началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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анаклия, экономика, грузия, ираклий гарибашвили, новости
анаклия, экономика, грузия, ираклий гарибашвили, новости
Правительство Грузии ведет активные переговоры с инвесторами о строительстве порта Анаклия
19:35 28.01.2023 (обновлено: 19:54 28.01.2023)
Государству будет принадлежать 51%, а инвестору – 49% глубоководного порта Анаклия
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Правительство Грузии ведет активные переговоры с потенциальными инвесторами для строительства глубоководного порта Анаклия, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", так как инвестор не смог выполнить финансовые обязательства. С тех пор власти Грузии ищут нового инвестора.
"Документ по выражению интересов по проекту готов, и ведутся активные переговоры с потенциальными инвесторами", – говорится в сообщении по итогам совещания премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с экономической командой правительства.
Ранее правительство сообщило, что государству будет принадлежать 51%. Новый тендер будет объявлен лишь на 49-процентную долю.
Согласно плану, первая фаза порта Анаклия будет пропускать 7,8 миллиона тонн груза.
Проект Анаклия
Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклии было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году.
В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.
Строительство нового глубоководного порта в Анаклии началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены.
Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году.
Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства.
"Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.