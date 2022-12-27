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Грузия как хаб: порт Анаклия, железная дорога, проект Ротшильдов и энергетика

Грузия как хаб: порт Анаклия, железная дорога, проект Ротшильдов и энергетика

В первую очередь, Грузия рассматривается как важный транспортный коридор между Европой и Азией, заявил премьер 27.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-27T23:11+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек - Sputnik. Грузия на фоне глобальных событий приобретает большое значение как региональный хаб, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Выгодное географическое положение Грузии как моста между Европой и Азией с соглашениями о свободной торговле с ЕС и Китаем в 2022 году дало стране новый толчок для развития с точки зрения международных проектов. Транспортный хаб По словам премьер-министра, в первую очередь, Грузия рассматривается как важный транспортный коридор между Европой и Азией, исходя из этого железная дорога и порты страны приобретают большую значимость. Основной вехой в этом направлении премьер-министр Грузии назвал проект порта в Анаклия. Этот проект предполагает постройку в Грузии глубоководного порта, что позволит кораблям с большей грузовой вместимостью ходить напрямую из Грузии в другие страны. Правительство Грузии намерено увеличить пропускную способность ГЖД >>При этом, Гарибашвили отметил, что в отличии от Батумского и Потийского порта, где у государства нет возможности устанавливать свои тарифы и правила, порт Анаклия будет государственным. "Государство должно быть владельцем такого стратегического объекта - 51% порта Анаклия будет собственностью государства", - сказал Гарибашвили. Что касается остальных 49% доли порта, то на них будет, по словам грузинского премьера, объявлен международный тендер. Что касается железнодорожного пути, то в этом направлении премьер-министр Грузии отметил важность завершения его модернизации. "Нам нужно быстро завершить модернизацию железной дороги, чтобы пропускная способность соответствовала и подходила для потока грузов, которые будут идти в сторону нашего коридора", - сказал Гарибашвили. В то же время в этом направлении он отметил особое значение проекта железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Турцией через Грузию – Баку-Тбилиси – Карс, который, по словам премьер-министра Грузии, завершится в 2024 году. "Проект Баку-Тбилиси-Карс будет завершен в 2024 году. Мы уже достигли договоренности с нашим другом Азербайджаном, и на завершение этого проекта выделено дополнительно 100 миллионов долларов, и работа активно ведется. Завершено уже 86%, и в 2024 году он будет открыт", - сказал Гарибашвили. Энергетический хаб Еще одним направлением развития Грузии как международного хаба премьер-министр назвал энергетику и прокладку электрокабеля из Азербайджана через Грузию в Европу. "Можно сказать, что это второй проект Баку-Джейхан-Тбилиси, можно сказать, что это средство гарантированной продажи электроэнергии. Это прямое соединение нашей энергосистемы с энергосистемой ЕС и проект исторической важности", - сказал Гарибашвили. Премьер Грузии заявил о важности развития энергетики >>При этом он отметил растущую роль Грузии не только как хаба, но и как производителя электроэнергии. "Необходимо, чтобы Грузия имела соответствующее производство электроэнергии, поэтому нам необходимо развивать генерирующие мощности, строить как ветряные, солнечные, гидроэлектростанции, так и тепловые электростанции", - сказал Гарибашвили. Финансовый хаб Анонсировал премьер-министр Грузии и превращение Грузии в финансовый хаб. По его словам, в 2023 году Грузия планирует начать реализацию новой стратегии, подробности которой правительство представит позднее. Технологический хаб Еще одним направлением работы правительства премьер-министр назвал превращение Грузии в цифровой хаб. "Одним из наших главных интересов является превращение нашей страны не только в энергетический и транспортный узел, но и развитие большого потенциала в направлении усиления цифрового коридора, соединяющего Европу-Азию", - сказал Гарибашили. Он также отметил, что правительство Грузии работает над концепцией создания технологического хаба на базе бывшего здания парламента в городе Кутаиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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