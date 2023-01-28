https://sputnik-georgia.ru/20230128/turnikety-i-perekhod-na-vokzalnoy-ploschadi--deputat-o-glavnykh-problemakh-metro-v-tbilisi-274341933.html
Турникеты и переход на "Вокзальной площади" – депутат о главных проблемах метро в Тбилиси
Турникеты и переход на "Вокзальной площади" – депутат о главных проблемах метро в Тбилиси
Столичные власти изучают возможности решения проблем в Тбилисском метрополитене 28.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-28T12:30+0400
2023-01-28T12:30+0400
2023-01-28T13:26+0400
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. В Тбилисском метро в последнее время увеличился пассажиропоток, и теперь одна из основных проблем – недостаточное количество турникетов, заявил председатель фракции правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Отар Григолия. В 2023 году Европейский банк реконструкции и развития выделил 51 миллион евро на ремонт 12 станций Тбилисского метрополитена. Депутат отметил, что количества вагонов достаточно для пассажиропотока. Между тем, увеличение количества турникетов запланировано в ближайшее время, отметил он. Кроме того, власти намерены решить проблему перехода с одной линии на другую на станции метро "Вокзальная площадь". Один из вариантов решения проблемы, который сейчас обсуждается, установка горизонтальных эскалаторов, однако это требует больших инвестиций, сообщил депутат. Грузия и ЕБРР подписали договор по кредиту на ремонт метро в Тбилиси>>В настоящее время в часы пик поток пассажиров на переходе регулируют сотрудники транспортной службы мэрии Тбилиси, которые следят за тем, чтобы пассажиры, двигающиеся в разных направлениях, не мешали друг другу. На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели"-"Варкетили" и Сабурталинская Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, тбилиси, тбилисский метрополитен, новости
Турникеты и переход на "Вокзальной площади" – депутат о главных проблемах метро в Тбилиси
12:30 28.01.2023 (обновлено: 13:26 28.01.2023)
Столичные власти изучают возможности решения проблем в Тбилисском метрополитене
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. В Тбилисском метро в последнее время увеличился пассажиропоток, и теперь одна из основных проблем – недостаточное количество турникетов, заявил председатель фракции правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Отар Григолия.
В 2023 году Европейский банк реконструкции и развития выделил 51 миллион евро на ремонт 12 станций Тбилисского метрополитена.
"Несколько недель назад был зафиксирован миллион перевозок, что является рекордом для Тбилиси… Один из основных вызовов – турникеты", – сказал депутат в эфире телеканала ТВ Пирвели.
Депутат отметил, что количества вагонов достаточно для пассажиропотока. Между тем, увеличение количества турникетов запланировано в ближайшее время, отметил он.
Кроме того, власти намерены решить проблему перехода с одной линии на другую на станции метро "Вокзальная площадь". Один из вариантов решения проблемы, который сейчас обсуждается, установка горизонтальных эскалаторов, однако это требует больших инвестиций, сообщил депутат.
В настоящее время в часы пик поток пассажиров на переходе регулируют сотрудники транспортной службы мэрии Тбилиси, которые следят за тем, чтобы пассажиры, двигающиеся в разных направлениях, не мешали друг другу.
На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели"-"Варкетили" и Сабурталинская Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.