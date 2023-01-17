https://sputnik-georgia.ru/20230117/gruziya-i-ebrr-podpisali-dogovor-po-kreditu-na-remont-metro-v-tbilisi-274013255.html

Грузия и ЕБРР подписали договор по кредиту на ремонт метро в Тбилиси

Грузия и ЕБРР подписали договор по кредиту на ремонт метро в Тбилиси

Проект о выделении 50,6 миллиона евро в виде кредита на ремонт станций метро был одобрен 11 января 2023 года 17.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-17T21:08+0400

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2023-01-17T21:08+0400

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тбилисский метрополитен

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ТБИЛИСИ, 17 янв - Sputnik. Представители Минфина Грузии и Европейского банка реконструкции и развития официально оформили документ о выделении международным банком средств на ремонт станций тбилисского метрополитена, говорится в сообщении министерства финансов Грузии. Проект о выделении 50,6 миллиона евро в виде кредита на ремонт станций метро был одобрен 11 января 2023 года. Он будет софинансироваться инвестиционным грантом в размере 5 миллионов евро от Зеленого климатического фонда. Проект предусматривает ремонт и модернизацию 12 станций метрополитена Тбилиси. Проект является частью более широкой программы, направленной на оказание помощи городским властям в реформировании системы управления общественным транспортом путем финансирования обновления систем автобусов и метро, а также реструктуризации сети. Тбилисскому метро – 57: история, настоящее и будущее >>Тбилисская транспортная компания получит кредит в виде двух траншей – размер первого транша составит 30,3 миллиона евро. Размер второго транша 20,3 миллиона евро. На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции и две ветки. Общая протяженность линий метро – 57 километров: длина первой ветки – 40 километров, а второй – 17 километров. За 30 лет с начала деятельности в Грузии ЕБРР инвестировал 5 миллиардов евро в 270 проектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, европейский банк реконструкции и развития, тбилиси, тбилисский метрополитен