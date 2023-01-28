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Убийство, а не самоубийство – что произошло в Батуми
Убийство, а не самоубийство – что произошло в Батуми
Незадолго до убийства между обвиняемым и жертвой произошел конфликт в одном из батумских кафе 28.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-28T23:27+0400
2023-01-28T23:27+0400
2023-01-28T23:27+0400
батуми
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батумский городской суд
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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Генеральная прокуратура переквалифицировала дело о самоубийстве 42-летней жительницы Горийского района в убийство, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Женщина была обнаружена мертвой в ванной одной из гостиниц черноморского курортного города Батуми утром 26 января. Изначально МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", сообщили в ведомстве. Между тем, как сообщают грузинские СМИ, семья женщины продолжала настаивать, что она была убита. На следующий день, 27 января, МВД Грузии задержало подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статьям "Насилие" и "Умышленное убийство".Убийство бабушки за $150 тысяч – обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме>>По версии следствия, в одном из батумских кафе обвиняемый после ссоры ударил женщину, а затем они отправились в гостиницу, где спустя несколько часов и обнаружили ее тело. Продолжаются следственные мероприятия. Генеральная прокуратура обратилась в Батумский городской суд с ходатайством о помещении обвиняемого под арест на время следствия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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батуми, происшествия, батумский городской суд, новости
батуми, происшествия, батумский городской суд, новости
Убийство, а не самоубийство – что произошло в Батуми
Незадолго до убийства между обвиняемым и жертвой произошел конфликт в одном из батумских кафе
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Генеральная прокуратура переквалифицировала дело о самоубийстве 42-летней жительницы Горийского района в убийство, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Женщина была обнаружена мертвой в ванной одной из гостиниц черноморского курортного города Батуми утром 26 января. Изначально МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", сообщили
в ведомстве. Между тем, как сообщают грузинские СМИ, семья женщины продолжала настаивать, что она была убита.
На следующий день, 27 января, МВД Грузии задержало подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статьям "Насилие" и "Умышленное убийство".
По версии следствия, в одном из батумских кафе обвиняемый после ссоры ударил женщину, а затем они отправились в гостиницу, где спустя несколько часов и обнаружили ее тело.
Продолжаются следственные мероприятия. Генеральная прокуратура обратилась в Батумский городской суд с ходатайством о помещении обвиняемого под арест на время следствия.