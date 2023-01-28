https://sputnik-georgia.ru/20230128/ubiystvo-babushki-za-150-tysyach---obvinyaemyy-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-274347529.html

Убийство бабушки за $150 тысяч – обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме

Убийство бабушки за $150 тысяч – обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме

Обвиняемого задержали за день до запланированного убийства женщины 1951 года рождения 28.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-28T18:15+0400

2023-01-28T18:15+0400

2023-01-28T18:49+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Суд избрал заключение в качестве меры пресечения мужчине, обвиняемому в подготовке заказного убийства своей бабушки, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии. По данным прокуратуры, в субботу мужчине, 1997 года рождения, предъявили обвинение в подготовке заказного убийства члена семьи с целью получения выгоды. Следствие установило, что обвиняемый нашел человека, которому заказал убийство бабушки за 150 тысяч долларов. Обвиняемый предоставил потенциальному киллеру данные о жертве, ее возраст, фото и привел его к дому бабушки, после чего отдал часть обещанной суммы. Убийство бабушки за $150 тысяч – в Тбилиси задержан обвиняемый в подготовке преступления>>Ранее оперативные материалы по делу распространило МВД Грузии, в них обвиняемый говорит, что его бабушка занимается бизнесом. Он просит задушить женщину, чтобы не было звука выстрела, и говорит, что должен забрать какие-то документы. При этом обвиняемый должен был подняться домой к бабушке вместе с потенциальным заказным убийцей, чтобы женщина открыла дверь, увидев знакомое лицо.Полиция задержала мужчину накануне запланированного убийства. В последней записи, обнародованной МВД Грузии, обвиняемый говорит, что убийство должно произойти уже завтра. Задержанному грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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