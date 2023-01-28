https://sputnik-georgia.ru/20230128/ubiystvo-babushki-za-150-tysyach---obvinyaemyy-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-274347529.html
Убийство бабушки за $150 тысяч – обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме
Убийство бабушки за $150 тысяч – обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме
Обвиняемого задержали за день до запланированного убийства женщины 1951 года рождения 28.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-28T18:15+0400
2023-01-28T18:15+0400
2023-01-28T18:49+0400
происшествия
новости
тбилиси
генеральная прокуратура грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260181577_0:118:1281:838_1920x0_80_0_0_bee78794e956869a946a73132a5f4860.jpg
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Суд избрал заключение в качестве меры пресечения мужчине, обвиняемому в подготовке заказного убийства своей бабушки, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии. По данным прокуратуры, в субботу мужчине, 1997 года рождения, предъявили обвинение в подготовке заказного убийства члена семьи с целью получения выгоды. Следствие установило, что обвиняемый нашел человека, которому заказал убийство бабушки за 150 тысяч долларов. Обвиняемый предоставил потенциальному киллеру данные о жертве, ее возраст, фото и привел его к дому бабушки, после чего отдал часть обещанной суммы. Убийство бабушки за $150 тысяч – в Тбилиси задержан обвиняемый в подготовке преступления>>Ранее оперативные материалы по делу распространило МВД Грузии, в них обвиняемый говорит, что его бабушка занимается бизнесом. Он просит задушить женщину, чтобы не было звука выстрела, и говорит, что должен забрать какие-то документы. При этом обвиняемый должен был подняться домой к бабушке вместе с потенциальным заказным убийцей, чтобы женщина открыла дверь, увидев знакомое лицо.Полиция задержала мужчину накануне запланированного убийства. В последней записи, обнародованной МВД Грузии, обвиняемый говорит, что убийство должно произойти уже завтра. Задержанному грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260181577_57:0:1194:853_1920x0_80_0_0_c9733b0d2eea903e9bf22d066231d406.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, тбилиси, генеральная прокуратура грузии
происшествия, новости, тбилиси, генеральная прокуратура грузии
Убийство бабушки за $150 тысяч – обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме
18:15 28.01.2023 (обновлено: 18:49 28.01.2023)
Обвиняемого задержали за день до запланированного убийства женщины 1951 года рождения
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Суд избрал заключение в качестве меры пресечения мужчине, обвиняемому в подготовке заказного убийства своей бабушки, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.
По данным
прокуратуры, в субботу мужчине, 1997 года рождения, предъявили обвинение в подготовке заказного убийства члена семьи с целью получения выгоды.
Следствие установило, что обвиняемый нашел человека, которому заказал убийство бабушки за 150 тысяч долларов. Обвиняемый предоставил потенциальному киллеру данные о жертве, ее возраст, фото и привел его к дому бабушки, после чего отдал часть обещанной суммы.
Ранее оперативные материалы по делу распространило МВД Грузии, в них обвиняемый говорит, что его бабушка занимается бизнесом. Он просит задушить женщину, чтобы не было звука выстрела, и говорит, что должен забрать какие-то документы.
При этом обвиняемый должен был подняться домой к бабушке вместе с потенциальным заказным убийцей, чтобы женщина открыла дверь, увидев знакомое лицо.
Полиция задержала мужчину накануне запланированного убийства. В последней записи, обнародованной МВД Грузии, обвиняемый говорит, что убийство должно произойти уже завтра.
Задержанному грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.