https://sputnik-georgia.ru/20230128/ubiystvo-babushki-za-150-tysyach---v-tbilisi-zaderzhan-obvinyaemyy-v-podgotovke-prestupleniya-274343356.html

Убийство бабушки за $150 тысяч – в Тбилиси задержан обвиняемый в подготовке преступления

Убийство бабушки за $150 тысяч – в Тбилиси задержан обвиняемый в подготовке преступления

В телефонном разговоре, обнародованном МВД, обвиняемый просит задушить бабушку 28.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-28T13:02+0400

2023-01-28T13:02+0400

2023-01-28T13:18+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Сотрудники полиции по обвинению в подготовке заказного убийства собственной бабушки задержали ее 25-летнего внука, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. Следствие установило, что обвиняемый собирался заплатить за убийство бабушки, 1951 года рождения, 150 тысяч долларов наемному киллеру, которому назвал ее возраст, адрес и отправил фото. По версии следствия, для подготовки убийства мужчина заранее заплатил часть обещанных денег. Дети "вора в законе" на скамье подсудимых - cкандальное заявление пострадавшего>>МВД Грузии также обнародовало запись разговора обвиняемого, в котором он говорит, что его бабушка занимается бизнесом. При этом он просит задушить женщину, чтобы не было звука выстрела. Полиция задержала мужчину накануне запланированного убийства. В последней записи, обнародованной МВД Грузии, обвиняемый говорит, что убийство должно произойти уже завтра. Задержанному грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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