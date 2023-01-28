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Убийство бабушки за $150 тысяч – в Тбилиси задержан обвиняемый в подготовке преступления
Убийство бабушки за $150 тысяч – в Тбилиси задержан обвиняемый в подготовке преступления
В телефонном разговоре, обнародованном МВД, обвиняемый просит задушить бабушку 28.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-28T13:02+0400
2023-01-28T13:02+0400
2023-01-28T13:18+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Сотрудники полиции по обвинению в подготовке заказного убийства собственной бабушки задержали ее 25-летнего внука, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. Следствие установило, что обвиняемый собирался заплатить за убийство бабушки, 1951 года рождения, 150 тысяч долларов наемному киллеру, которому назвал ее возраст, адрес и отправил фото. По версии следствия, для подготовки убийства мужчина заранее заплатил часть обещанных денег. Дети "вора в законе" на скамье подсудимых - cкандальное заявление пострадавшего>>МВД Грузии также обнародовало запись разговора обвиняемого, в котором он говорит, что его бабушка занимается бизнесом. При этом он просит задушить женщину, чтобы не было звука выстрела. Полиция задержала мужчину накануне запланированного убийства. В последней записи, обнародованной МВД Грузии, обвиняемый говорит, что убийство должно произойти уже завтра. Задержанному грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Убийство бабушки за $150 тысяч – в Тбилиси задержан обвиняемый в подготовке преступления
13:02 28.01.2023 (обновлено: 13:18 28.01.2023)
В телефонном разговоре, обнародованном МВД, обвиняемый просит задушить бабушку
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Сотрудники полиции по обвинению в подготовке заказного убийства собственной бабушки задержали ее 25-летнего внука, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Следствие
установило, что обвиняемый собирался заплатить за убийство бабушки, 1951 года рождения, 150 тысяч долларов наемному киллеру, которому назвал ее возраст, адрес и отправил фото.
По версии следствия, для подготовки убийства мужчина заранее заплатил часть обещанных денег.
МВД Грузии также обнародовало запись разговора обвиняемого, в котором он говорит, что его бабушка занимается бизнесом. При этом он просит задушить женщину, чтобы не было звука выстрела.
Полиция задержала мужчину накануне запланированного убийства. В последней записи, обнародованной МВД Грузии, обвиняемый говорит, что убийство должно произойти уже завтра.
Задержанному грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.