https://sputnik-georgia.ru/20230125/deti-vora-v-zakone-na-skame-podsudimykh---ckandalnoe-zayavlenie-postradavshego-274253513.html

Дети "вора в законе" на скамье подсудимых - cкандальное заявление пострадавшего

Дети "вора в законе" на скамье подсудимых - cкандальное заявление пострадавшего

В мае 2022 года в центре Тбилиси произошла стрельба, обвиняемые - сыновья грузинского "вора в законе" 25.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-25T18:21+0400

2023-01-25T18:21+0400

2023-01-25T19:28+0400

происшествия

ника кварацхелия

грузия

тбилиси

тбилисский городской суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/07/264211041_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_58ca49186d45076c6d7b655a1be40de0.jpg

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Пострадавший Серго Куртиашвили опроверг версию обвинения о том, что в него стреляли сыновья покойного вора в законе "Дато Тбилисского" Гуги и Давида Какулия.Преступление произошло 27 мая 2022 года в престижном районе Тбилиси - Ваке. В результате стрельбы множественные ранения получил Серго Куртиашвили. Кроме того, был ранен в ногу Георгий Качкачишвили, находившийся на месте стрельбы. При этом пострадавший подробно описал, как произошло нападение. "В этот день человек, одетый в черное, начал стрелять. Второй рукой показывал на меня. Человек в черном стрелял мне в ноги. Я пошел к машине, после чего ничего не видел", - рассказал Куртиашвили. По его словам, второй пострадавший - Георгий Качкачишвили, был в это время в машине и не выходил из нее. Дети "Дато Тбилисского" были задержаны 30 мая 2022 года. Они обвиняются по трем статьям УК Грузии: попытка умышленного убийства; незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия; незаконное пересечение государственной границы Грузии.Другие детали дела Следствие работает в том числе над версией возможной причастности братьев Какулия к гибели молодого программиста Нико Кварацхелия, который является сыном другого вора в законе – Гии Кварацхелия. О том, что убийство 22-летнего Кварацхелия носило заказной характер, не раз заявляла его мать Иза Омадзе. По версии СМИ, вор в законе Гия Кварацхелия был причастен к убийству "Дато Тбилисского", и его сыновья хотели отомстить ему, убив его сына. Жуткие убийства и трагедии: самые громкие преступления в Грузии в 2022 году>>>Создатель грузинской онлайн-платформы Feedc Нико Кварацхелия был убит 15 сентября 2021 года. В 22-летнего Кварацхелия в центре Тбилиси было выпущено более десяти пуль. Подозреваемые в убийстве Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе были идентифицированы по записям видеокамер. В середине апреля Тбилисский городской суд признал Челидзе и Кавиладзе виновными в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Челидзе получил 17 лет тюрьмы, а Кавиладзе – 16. С делом об убийстве программиста связывают и убийство соучредителя компании Silk Road Group Левана Качарава в июне 2022 года. Качарава, по версии СМИ, был приближенным лицом к семье вора в законе "Дато Тбилисского". Он якобы финансировал поездку ныне осужденных Челидзе и Кавиладзе в Ереван для встречи с Гукой и Давидом Какулия. Криминальная головоломка в Грузии: в громком деле всплыл пистолет экс-премьера Зуры Жвания>>>Кроме того, выяснилось, что один из пистолетов, изъятых во время задержания у братьев, принадлежал ныне покойному премьер-министру Грузии Зурабу Жвания. А также на суде выяснилось, что близким другом братьев Какулия является сын Зураба Жвания - Виссарион (Буса), а главный свидетель по делу братьев Какулия - таксист, который живет в одном доме с семьей Жвания. Сам Виссарион Жвания в данный момент отбывает наказание за нанесение тяжкого вреда здоровью 22-летнему Левану Топадзе - внуку экс-депутата парламента Грузии, бизнесмена Гоги Топадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, ника кварацхелия, грузия, тбилиси, тбилисский городской суд