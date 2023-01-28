https://sputnik-georgia.ru/20230128/usa2georgia-gotova-vozmestit-ubytki-postradavshim-klientam-274343936.html

USA2GEORGIA готова возместить убытки пострадавшим клиентам

USA2GEORGIA готова возместить убытки пострадавшим клиентам

Недовольство клиентов USA2GEORGIA вызвало изменение правил расчета за доставку товаров, приобретенных онлайн 28.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-28T14:12+0400

2023-01-28T14:12+0400

2023-01-28T15:22+0400

новости

грузия

экономика

sputnik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/13/273207478_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e473c0b8992450c76770bef86540ca4a.jpg

ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Компания по перевозке товаров USA2GEORGIA полностью возместит убытки клиентам из-за изменения расчета веса, говорится в заявлении на сайте компании. В декабре 2022 года Агентство конкуренции на основе заявления клиента начало изучение факта возможного нарушения прав потребителей компанией USA2GEORGIA. Недовольство было вызвано тем, что USA2GEORGIA без предупреждения изменила правило подсчета веса товара, приобретенного онлайн, и вместо реального веса использовала формулу подсчета объемного веса, что значительно повысило цену. Кроме того, компания обратилась к клиентам, которые считают, что они вовремя не получили информацию об изменении правил договора с просьбой заполнить специальную форму заявки на сайте компании. "Руководство компании обещает пользователям, что рассмотрит каждый случай в кратчайшие сроки, а дополнительные расходы, понесенные в связи с объемным весом, будут бесприкословно возмещены сразу после изучения", – говорится в заявлении. Между тем, Тбилисский городской суд в середине января 2023 года удовлетворил ходатайство Национального агентства конкуренции по делу компании по перевозке товаров USA2GEORGIA. Суд удовлетворил ходатайство по делу USA2GEORGIA>>>Согласно решению суда, если покупатель в течение 30 дней не оплатит стоимость хранения предмета на складе в Грузии и не заберет посылку, то не лишится своего приобретения. До тех пор, пока агентство не примет окончательное решение по возможному нарушению закона Грузии о правах потребителей, компании USA2GEORGIA запрещается продавать продукцию или оставлять ее в своей собственности. Национальное агентство конкуренции объявит окончательное решение по данному вопросу до конца 2023 года.По последним данным, в Агентство конкуренции поступило 107 заявок, из них 58 дел находятся в процессе рассмотрения. В отношении девяти торговцев оформлено условное обязательство в пользу потребителей. Это означает, что торговец обязан изменить политику деятельности и восстановить права тех потребителей, которые в прошлом, предположительно, пострадали из-за их торговой политики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, экономика, sputnik