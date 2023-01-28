https://sputnik-georgia.ru/20230128/v-kutaisskom-mezhdunarodnom-aeroportu-zaplanirovan-masshtabnyy-remont--274349310.html

В Кутаисском международном аэропорту запланирован масштабный ремонт

В Кутаисском международном аэропорту запланирован масштабный ремонт

Кутаисский аэропорт - второй по величине аэропорт в Грузии 28.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-28T20:40+0400

2023-01-28T20:40+0400

2023-01-28T20:54+0400

грузия

кутаиси

кутаисский международный аэропорт

новости

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/13/251500274_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5e1c6b7e6bae25a3cb7bda1a1737b7c2.jpg

ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Масштабный ремонт Кутаисского международного аэропорта, бюджет которого 47 миллионов лари (более 17,9 миллиона долларов), запланирован в 2023 году, сообщили в пресс-службе правительства Грузии. Проект ремонта аэропорта обсуждался на совещании премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с экономической командой правительства. В рамках проекта завершат проектирование новой взлетно-посадочной полосы протяженностью 3,5 километра, плановый ремонт полос и платформ. Кроме того планируется строительство новой парковки на 400 автомобилей, а также установка световых сигнальных систем в соответствии с международным стандартами. Сколько пассажиров приняли аэропорты Грузии в 2022 году>>Кутаисский аэропорт является вторым по величине аэропортом в стране со среднегодовым ростом в 30% и одним из самых быстрорастущих в Европе на сегодняшний день На данном этапе в аэропорту Кутаиси оперируют шесть авиакомпаний, выполняющих рейсы по 28 направлениям в 17 стран мира. Пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту в 2022 году вырос на 182% по сравнению с показателем 2021 года. За год аэропорт обслужил 796 063 пассажира. В 2023 году управляющая компания аэропорта рассчитывает обслужить в аэропорту Кутаиси до миллиона пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, кутаиси, кутаисский международный аэропорт, новости, экономика