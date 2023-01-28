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В Кутаисском международном аэропорту запланирован масштабный ремонт
В Кутаисском международном аэропорту запланирован масштабный ремонт
Кутаисский аэропорт - второй по величине аэропорт в Грузии 28.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-28T20:40+0400
2023-01-28T20:40+0400
2023-01-28T20:54+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Масштабный ремонт Кутаисского международного аэропорта, бюджет которого 47 миллионов лари (более 17,9 миллиона долларов), запланирован в 2023 году, сообщили в пресс-службе правительства Грузии. Проект ремонта аэропорта обсуждался на совещании премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с экономической командой правительства. В рамках проекта завершат проектирование новой взлетно-посадочной полосы протяженностью 3,5 километра, плановый ремонт полос и платформ. Кроме того планируется строительство новой парковки на 400 автомобилей, а также установка световых сигнальных систем в соответствии с международным стандартами. Сколько пассажиров приняли аэропорты Грузии в 2022 году>>Кутаисский аэропорт является вторым по величине аэропортом в стране со среднегодовым ростом в 30% и одним из самых быстрорастущих в Европе на сегодняшний день На данном этапе в аэропорту Кутаиси оперируют шесть авиакомпаний, выполняющих рейсы по 28 направлениям в 17 стран мира. Пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту в 2022 году вырос на 182% по сравнению с показателем 2021 года. За год аэропорт обслужил 796 063 пассажира. В 2023 году управляющая компания аэропорта рассчитывает обслужить в аэропорту Кутаиси до миллиона пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, кутаиси, кутаисский международный аэропорт, новости, экономика
грузия, кутаиси, кутаисский международный аэропорт, новости, экономика
В Кутаисском международном аэропорту запланирован масштабный ремонт
20:40 28.01.2023 (обновлено: 20:54 28.01.2023)
Кутаисский аэропорт - второй по величине аэропорт в Грузии
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Масштабный ремонт Кутаисского международного аэропорта, бюджет которого 47 миллионов лари (более 17,9 миллиона долларов), запланирован в 2023 году, сообщили в пресс-службе правительства Грузии.
Проект ремонта аэропорта обсуждался на совещании премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с экономической командой правительства.
В рамках проекта завершат проектирование новой взлетно-посадочной полосы протяженностью 3,5 километра, плановый ремонт полос и платформ. Кроме того планируется строительство новой парковки на 400 автомобилей, а также установка световых сигнальных систем в соответствии с международным стандартами.
Кутаисский аэропорт является вторым по величине аэропортом в стране со среднегодовым ростом в 30% и одним из самых быстрорастущих в Европе на сегодняшний день
На данном этапе в аэропорту Кутаиси оперируют шесть авиакомпаний, выполняющих рейсы по 28 направлениям в 17 стран мира.
Пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту в 2022 году вырос на 182% по сравнению с показателем 2021 года. За год аэропорт обслужил 796 063 пассажира.
В 2023 году управляющая компания аэропорта рассчитывает обслужить в аэропорту Кутаиси до миллиона пассажиров.