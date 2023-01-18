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Сколько пассажиров приняли аэропорты Грузии в 2022 году
Сколько пассажиров приняли аэропорты Грузии в 2022 году
По сравнению с количеством пассажиров, перевезенных в 2019 году, показатель восстановления пассажиропотока составляет 85% 18.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-18T09:01+0400
2023-01-18T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Аэропорты Грузии в 2022 году обслужили более 4,4 миллиона пассажиров, что на 78% больше, чем в 2021 года, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии. По сравнению с количеством пассажиров, перевезенных в 2019 году, показатель восстановления пассажиропотока составляет 85%. В прошлом году Тбилисский международный аэропорт на 81% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году, Кутаисский аэропорт - на 91%, а Батумский аэропорт – на 99%. Что касается аэропортов внутреннего назначения, то аэропорт в Местиа обслужил 9 385 пассажиров, что на 83% больше, чем количество пассажиров, перевезенных в 2021 году, и на 9% больше, чем до пандемии в 2019 году. Аэропорт Амбролаури принял 2 657 пассажиров, что на 33% больше, чем количество пассажиров, обслуженных в 2021 году, и на 35% больше, чем количество пассажиров, принятых в 2019 году. Аэропорты Тбилиси и Батуми получили международный сертификат &gt;&gt;По сравнению с 2019 годом пассажиропоток в аэропорту Натахтари увеличился на 96%, а по сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост составляет 148%. Аэропорт обслужил 17 541 пассажира. Всего в 2022 году в аэропортах Грузии было выполнено 21 430 рейсов. Из них количество регулярных рейсов составило 16 290, а количество чартерных рейсов – 5 140. По сравнению с 2021 годом количество рейсов увеличилось на 43%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель восстановления составляет 88%. По состоянию на 1 января в аэропортах Грузии оперирует 41 авиакомпания, которые выполняют полеты по 60 направлениям. Тбилисский аэропорт завершит год почти тремя миллионами пассажиров &gt;&gt;В 2022 году 10 новых авиакомпаний начали летать в Грузию, также у страны в течение года добавилось девять новых направлений. По количеству перевезенных пассажиров Wizz Air является лидером на авиационном рынке Грузии. Авиакомпания занимает 13% рынка и перевезла 588 226 пассажиров. В десятку также входят Azerbaijan Airlines с долей рынка 5%, Israir – 4%, Flynas – 4%, Georgian Airways – 3% и Fly Arystan – 3%. В 2021 году в Грузии оперировало 40 международных авиакомпаний, которые перевезли около 2,5 миллиона пассажиров посредством регулярных и нерегулярных рейсов. В период до пандемии коронавируса, повлекшей за собой прекращение полетов, в 2019 году на рынке оперировали 46 авиакомпаний, число же перевезенных пассажиров достигло 5,2 миллиона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, туризм, новости, местиа, амбролаури, агентство гражданской авиации, тбилисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт, кутаисский международный аэропорт
грузия, экономика, туризм, новости, местиа, амбролаури, агентство гражданской авиации, тбилисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт, кутаисский международный аэропорт

Сколько пассажиров приняли аэропорты Грузии в 2022 году

09:01 18.01.2023
© photo: Sputnik / StringerСтоянка самолетов в тбилисском аэропорту во время мер по превенции коронавируса. Сокращены или приостановлены полеты по ряду направлений
Стоянка самолетов в тбилисском аэропорту во время мер по превенции коронавируса. Сокращены или приостановлены полеты по ряду направлений - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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По сравнению с количеством пассажиров, перевезенных в 2019 году, показатель восстановления пассажиропотока составляет 85%
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Аэропорты Грузии в 2022 году обслужили более 4,4 миллиона пассажиров, что на 78% больше, чем в 2021 года, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.
По сравнению с количеством пассажиров, перевезенных в 2019 году, показатель восстановления пассажиропотока составляет 85%.
Пассажиропоток в международных аэропортах Грузии в 2022 году

Аэропорт

Кол-во пассажиров, чел.

Рост, %

Тбилиси

2 998 785

78

Кутаиси

796 063

182

Батуми

616 885

20

В прошлом году Тбилисский международный аэропорт на 81% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году, Кутаисский аэропорт - на 91%, а Батумский аэропорт – на 99%.
Что касается аэропортов внутреннего назначения, то аэропорт в Местиа обслужил 9 385 пассажиров, что на 83% больше, чем количество пассажиров, перевезенных в 2021 году, и на 9% больше, чем до пандемии в 2019 году.
Аэропорт Амбролаури принял 2 657 пассажиров, что на 33% больше, чем количество пассажиров, обслуженных в 2021 году, и на 35% больше, чем количество пассажиров, принятых в 2019 году.
Аэропорты Тбилиси и Батуми получили международный сертификат >>
По сравнению с 2019 годом пассажиропоток в аэропорту Натахтари увеличился на 96%, а по сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост составляет 148%. Аэропорт обслужил 17 541 пассажира.
Всего в 2022 году в аэропортах Грузии было выполнено 21 430 рейсов. Из них количество регулярных рейсов составило 16 290, а количество чартерных рейсов – 5 140. По сравнению с 2021 годом количество рейсов увеличилось на 43%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель восстановления составляет 88%.
По состоянию на 1 января в аэропортах Грузии оперирует 41 авиакомпания, которые выполняют полеты по 60 направлениям.
Тбилисский аэропорт завершит год почти тремя миллионами пассажиров >>
В 2022 году 10 новых авиакомпаний начали летать в Грузию, также у страны в течение года добавилось девять новых направлений.
По количеству перевезенных пассажиров Wizz Air является лидером на авиационном рынке Грузии. Авиакомпания занимает 13% рынка и перевезла 588 226 пассажиров.
Топ 5 авиакомпаний на грузинском авиарынке в 2022 году

Авиакомпания

Кол-во пассажиров, чел.

Доля на рынке, %

Wizz Air

588 226

13

Turkish Airlines

546 895

12

Pegasus

408 780

9

Belavia

243 620

6

Fly Dubai

227 612

5

В десятку также входят Azerbaijan Airlines с долей рынка 5%, Israir – 4%, Flynas – 4%, Georgian Airways – 3% и Fly Arystan – 3%.
В 2021 году в Грузии оперировало 40 международных авиакомпаний, которые перевезли около 2,5 миллиона пассажиров посредством регулярных и нерегулярных рейсов. В период до пандемии коронавируса, повлекшей за собой прекращение полетов, в 2019 году на рынке оперировали 46 авиакомпаний, число же перевезенных пассажиров достигло 5,2 миллиона.
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