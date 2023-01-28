https://sputnik-georgia.ru/20230128/vybory-predsedatelya-natsdvizheniya---golosovanie-idet-v-aktivnom-rezhime-274346437.html

Выборы председателя "Нацдвижения" – голосование идет в активном режиме

Выборы председателя "Нацдвижения" – голосование идет в активном режиме

Для участия в голосовании за лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии зарегистрировались порядка 50 тысяч человек 28.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-28T17:02+0400

2023-01-28T17:02+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. За кандидатов на пост председателя партии "Единое национальное движение" за два часа 15 минут проголосовали 9 363 человека, заявил глава политсовета партии Коба Накопия на брифинге. В качестве кандидатов на пост председателя "Нацдвижения" регистрацию прошли нынешний председатель партии Ника Мелия, активный член партии, ныне депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе.Выборы председателя главной оппозиционной партии будут продолжаться два дня. Окончательные итоги будут объявлены 30 января в 12:00 В выборах могут принять участие 49 638 человек, сообщил Накопия.При этом он не исключил, что в списке не только сторонники партии, но это единичные случаи. По словам главы политсовета партии, для участия в голосовании пытались зарегистрироваться члены других партий и даже депутаты парламента. "Это у них не получилось", – сказал Накопия. Между тем, он отметил, что голосование вместо 10:00 началось в 10:30 из-за технических проблем, которые на данный момент решены. Скандальная гонка, "золотой свидетель" и другие несчастья "Нацдвижения">>Голосование проходит на специальном портале. Для того, чтобы принять участие в голосовании, каждый зарегистрированный избиратель вводит личные данные, указанные при регистрации, после получает специальный код, который дает доступ непосредственно к голосованию. После завершения процедуры голосования избиратель получает свой личный код, подтверждающий, что его голос зарегистрирован. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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