https://sputnik-georgia.ru/20230127/skandalnaya-gonka-zolotoy-svidetel-i-drugie-neschastya-natsdvizheniya-274333523.html

Скандальная гонка, "золотой свидетель" и другие несчастья "Нацдвижения"

Скандальная гонка, "золотой свидетель" и другие несчастья "Нацдвижения"

Главная интрига предстоящих на днях в "Национальном движении" выборов вертится не вокруг того, кто займет кресло председателя – журналисты и комментаторы... 27.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-27T21:27+0400

2023-01-27T21:27+0400

2023-01-27T21:27+0400

грузия

политика

михаил саакашвили

ника мелия

вано мерабишвили

единое нацдвижение

колумнисты

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Безусловно, с точки зрения здравого смысла не совсем понятно, зачем было рисковать и назначать выборы, да еще и внеочередные, не попытавшись прежде сгладить внутренние разногласия и противоречия? Однако центробежные процессы внутри партии были, как видно, слишком запущены, и никому из лидеров не хватило авторитета и воли, чтобы противостоять им. Или, во всяком случае, чтобы не дать им выплеснуться за кулуарные рамки. Вдобавок, все осложнял личностный фактор: ведь конфликт интересов возник отнюдь не по идеологическим соображениям. Идеологическая платформа националов за последние годы была настолько выхолощена, что большинство экспертов усматривают в развернувшейся внутрипартийной сваре исключительно меркантильные интересы. Делать в этой ситуации прогнозы – занятие, прямо скажем, неблагодарное, а главное, никому не нужное, и если интересное, то разве что на уровне шоу. Саакашвили все больше отдаляется от "Национального движения", образно резюмирует Паата Закареишвили, а в опустевшем храме теперь бродят одни черти ("Ахали таоба", 20.01). Храм опустел, потому что для активного функционирования партии недостаточно заниматься вызволением из тюрьмы ее неформального лидера, а точнее вожака. Курс этот, как и предсказывали серьезные политологи, неминуемо должен был завести ее в тупик. Лидер "Нацдвижения" предрек будущее партии - страсти перед выборами накаляются >>В результате "Единое национальное движение", на котором, между прочим, лежит еще и основная ответственность за формирование оппозиционных взглядов в стране, безнадежно увязло в собственных интригах. Период, предшествовавший выборам председателя, наглядно подтвердил это. Своими действиями "Нацдвижение" показало, что на самом деле оно не ориентировано ни на избирателей, ни на Мишу ("Резонанси", 20.01). И без того скудная программа беспомощно буксует. Основная часть электората пассивностью в ходе акций давно давала понять, что не разделяет радикальных шагов и призывов лидеров. Те же упрямо делали вид, что не ощущают исходящих от большинства сторонников импульсов. А что касается экс-президента, то его можно использовать как козырь (порой сомнительный) только во внутрипартийных разборках. Реальная политическая цена Миши, пока он в тюрьме, равна нулю ("Сакартвелос Республика", 19.01). Оппозиция сама поставила себя в положение, когда отсрочка наказания и лечение Саакашвили за рубежом стали для нее единственной возможностью заявить о себе. При этом тактика силового давления на власть практически свела на нет и без того мизерные шансы в решении этого вопроса. Ни у кого не возникает сомнений, что согласие будет немедленно истолковано как слабость и использовано в качестве повода для очередной попытки дестабилизировать обстановку в стране. Выборы лидера "Нацдвижения" – завершилась регистрация избирателей >>Впрочем, это еще не все. Судя по заявлению "отколовшихся" от правящей команды депутатов "Силы народа", власть всерьез опасается за безопасность отбывающего наказание экс-президента. Публикации в грузинской и зарубежной прессе с намеком на то, что его намеренно травят, заставляют некоторых экспертов присоединиться к этим опасениям. В конце концов, если сорвется главный программный тезис ЕНД и Саакашвили не будет освобожден или отправлен на лечение за границу, любое несчастье с ним дает оппозиции шанс наброситься на "Мечту" с целью ее дискредитации. Угроза его жизни извне не менее, а, возможно, и более опасна. Саакашвили, бесспорно, доверяли в бытность его президентом, и он не мог не быть в курсе многих сомнительных процессов, нередко сопутствующих развивающимся странам и не терпящих огласки. К примеру, в части поставок и закупки оружия и т.д. То есть, при определенном раскладе, Саакашвили может оказаться в статусе "золотого свидетеля". А он не из тех, кто будет молчать в ущерб себе, и, как утверждают некоторые комментаторы, даже пригрозил, что в случае чего откроет рот. Надо думать, ряд бывших зарубежных чиновников, да и некоторые официальные структуры крайне не хотели бы этого допустить. Лидер "Нацдвижения" заявил, что его оппоненты пересекли практически все красные линии>>Кстати, если верить прессе, глава украинской церкви митрополит Макарий объявил с амвона, что в ближайшем будущем на заседании синода будет рассмотрен вопрос о канонизации Михаила Саакашвили и возведении его… в ранг Святых! ("Сакартвелос Республика", 19.01). При жизни обычно Святыми не становятся… Чем же, тем не менее, завершатся выборы в "Нацдвижении"? Сам Саакашвили своего отношения к кандидатам пока не выразил. Возможно, чтобы не спровоцировать еще больший раскол. Однако взаимные обвинения и компроматы зашли слишком далеко, чтобы сделать вид, будто ничего не случилось. Вряд ли есть необходимость их пересказывать, благо они из области дешевых коммунальных сплетен и дворовых склок. И выборы председателя тут, скорее, возможность и повод не для оздоровления внутрипартийной среды, а для сведения счетов и низвержения противников. Хоть у Левана Хабеишвили есть все шансы на победу, пресса гораздо меньше удостаивает его вниманием Все понимают, что схватка развернулась между Никой Мелия с одной стороны и Мерабишвили-Кезерашвили – с другой. Мерабишвили долгое время держался в тени, но теперь его имя все чаще мелькает в прессе. Лидер правящей партии Грузии ждет раскола "Нацдвижения" после выборов >>О незримом присутствии недоброй памяти министра внутренних дел саакашвилевских времен напоминает и "фирменный" почерк борьбы. Как злорадно отмечают оппоненты "Нацдвижения", внутри партии друг против друга активно задействовали арсенал средств, отработанный на других: предательство, подслушивание, шантаж, провокации. Причем, Ника Мелия открыто обвинил Вано Мерабишвили в грязной игре против себя. Однако стало очевидно, что никакая активность не восполнит отсутствия у националов полноценного лидера. И что еще заметней – квалифицированных консультаций западных кураторов, советников, политтехнологов, за счет которых, как теперь выясняется, эти лидеры и вылеплялись. Интерес с их стороны ощутимо упал. Предоставленные самим себе публичные лица партии на глазах у всех сцепились друг с другом, меньше всего думая об общих для них всех негативных последствиях. В лагерях главных претендентов заранее говорят о фальсификациях, подтасовках и нелегитимности одержавшего победу кандидата (не правда ли, как знакомо!). После выборов, прогнозирует политолог Рамаз Сакварелидзе, противостояние углубится ("Резонанси", 19.01). Его коллега Эдишер Гвенетадзе не исключает даже того, что конфликт перерастет в физическую потасовку (20.01). Ставка на Хабеишвили: депутат рассказал, почему он идеальный кандидат на пост главы ЕНД >>Все будет зависеть от того, как себя поведет проигравшая сторона, - с ноткой надежды комментирует происходящее Ника Читадзе. Да, на этот раз особенно важны проигравшие, так как их согласие или упрямство станут критерием единства, а значит определят судьбу партии. Хватит ли для этого выдержки, культуры, сознательности, способности проявлять солидарность у политических персон, привыкших достигать согласия силовыми методами?Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, политика, михаил саакашвили, ника мелия, вано мерабишвили, единое нацдвижение, колумнисты