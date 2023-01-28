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Выставка "Грузинский портрет" откроется во Дворце искусств
Выставка "Грузинский портрет" откроется во Дворце искусств
В одном из самых красивых музеев Тбилиси гости выставки смогут увидеть портреты, созданные именитыми мастерами Грузии 28.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-28T11:50+0400
2023-01-28T11:50+0400
2023-01-28T11:50+0400
тбилиси
культура
дворец искусства
грузия
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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Выставка под названием "Грузинский портрет" откроется в тбилисском Дворце искусств 31 января, сообщил директор музея Георгий Каландия у себя на странице в соцсети. На выставке зрители смогут увидеть работы известных художников и деятелей культуры, среди которых Ладо Гудиашвили, Роберт Стуруа, Валериан Сидамон-Эристави. Чем известен Дворец искусств? Дворец искусств, он же Дворец искусств – Музей истории культуры Грузии. Раньше музей назывался Грузинский государственный музей театра, музыки, кино и хореографии, однако в 2020 году был переименован. Дворец искусств – один из главных культурных центров грузинской столицы. Красивое здание, в котором располагается музей, было возведено в 1893 году по проекту известного архитектора Пауля Штерна. В Грузию вернули полотно XV века итальянского художника Якопо дель Селлайо>>>Во Дворце искусств регулярно проводятся различные выставки, культурно-образовательные программы, литературные и музыкальные вечера, торжественные приемы и встречи известных культурных деятелей Грузии. Здесь хранятся как старые, так и новые образцы грузинского искусства, а также исторические афиши, театральные костюмы, в которых некогда выступали известные грузинские артисты, мемориальные предметы, фотографии, видео и аудио материалы, кинопленки и многое другое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, культура, дворец искусства, грузия
тбилиси, культура, дворец искусства, грузия
Выставка "Грузинский портрет" откроется во Дворце искусств
В одном из самых красивых музеев Тбилиси гости выставки смогут увидеть портреты, созданные именитыми мастерами Грузии
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Выставка под названием "Грузинский портрет" откроется в тбилисском Дворце искусств 31 января, сообщил директор музея Георгий Каландия у себя на странице в соцсети.
На выставке зрители смогут увидеть работы известных художников и деятелей культуры, среди которых Ладо Гудиашвили, Роберт Стуруа, Валериан Сидамон-Эристави.
Чем известен Дворец искусств?
Дворец искусств, он же Дворец искусств – Музей истории культуры Грузии. Раньше музей назывался Грузинский государственный музей театра, музыки, кино и хореографии, однако в 2020 году был переименован.
Дворец искусств – один из главных культурных центров грузинской столицы. Красивое здание, в котором располагается музей, было возведено в 1893 году по проекту известного архитектора Пауля Штерна.
Во Дворце искусств регулярно проводятся различные выставки, культурно-образовательные программы, литературные и музыкальные вечера, торжественные приемы и встречи известных культурных деятелей Грузии.
Здесь хранятся как старые, так и новые образцы грузинского искусства, а также исторические афиши, театральные костюмы, в которых некогда выступали известные грузинские артисты, мемориальные предметы, фотографии, видео и аудио материалы, кинопленки и многое другое.