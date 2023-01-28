https://sputnik-georgia.ru/20230128/vystavka-gruzinskiy-portret-otkroetsya-vo-dvortse-iskusstv-274327699.html

Выставка "Грузинский портрет" откроется во Дворце искусств

Выставка "Грузинский портрет" откроется во Дворце искусств

В одном из самых красивых музеев Тбилиси гости выставки смогут увидеть портреты, созданные именитыми мастерами Грузии 28.01.2023, Sputnik Грузия

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тбилиси

культура

дворец искусства

грузия

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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Выставка под названием "Грузинский портрет" откроется в тбилисском Дворце искусств 31 января, сообщил директор музея Георгий Каландия у себя на странице в соцсети. На выставке зрители смогут увидеть работы известных художников и деятелей культуры, среди которых Ладо Гудиашвили, Роберт Стуруа, Валериан Сидамон-Эристави. Чем известен Дворец искусств? Дворец искусств, он же Дворец искусств – Музей истории культуры Грузии. Раньше музей назывался Грузинский государственный музей театра, музыки, кино и хореографии, однако в 2020 году был переименован. Дворец искусств – один из главных культурных центров грузинской столицы. Красивое здание, в котором располагается музей, было возведено в 1893 году по проекту известного архитектора Пауля Штерна. В Грузию вернули полотно XV века итальянского художника Якопо дель Селлайо>>>Во Дворце искусств регулярно проводятся различные выставки, культурно-образовательные программы, литературные и музыкальные вечера, торжественные приемы и встречи известных культурных деятелей Грузии. Здесь хранятся как старые, так и новые образцы грузинского искусства, а также исторические афиши, театральные костюмы, в которых некогда выступали известные грузинские артисты, мемориальные предметы, фотографии, видео и аудио материалы, кинопленки и многое другое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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