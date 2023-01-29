https://sputnik-georgia.ru/20230129/agentstvo-konkurentsii-zaschitilo-klientov-kompanii-po-dostavke-tovarov-274358437.html

Агентство конкуренции защитило клиентов компании по доставке товаров

Агентство конкуренции защитило клиентов компании по доставке товаров

Недовольство клиентов USA2GEORGIA вызвало изменение правил расчета за доставку товаров, приобретенных онлайн 29.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-29T14:04+0400

2023-01-29T14:04+0400

2023-01-29T14:04+0400

грузия

общество

новости

ираклий леквинадзе

агентство конкуренции грузии

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ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Договоренность с компанией USA2GEORGIA достигнута в пользу потребителей, рассказал глава Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе. В декабре 2022 года Агентство конкуренции на основе заявления клиента начало изучение факта возможного нарушения прав потребителей компанией USA2GEORGIA. Недовольство было вызвано тем, что USA2GEORGIA без предупреждения изменила правило подсчета веса товара, приобретенного онлайн, и вместо реального веса использовала формулу подсчета объемного веса, что значительно повысило цену. Для этого клиент, считающий себя потерпевшим, должен заполнить соответствующее заявление на сайте компании. Подробную инструкцию планируют опубликовать в понедельник. По словам Леквинадзе, в Национальное агентство конкуренции поступило много заявлений и жалоб и в течение месяца в агентстве шел процесс рассмотрения и изучения конкретных случаев. Суд удовлетворил ходатайство по делу USA2GEORGIA>>>По последним данным, в Агентство конкуренции поступило 107 заявок, из них 58 дел находятся в процессе рассмотрения. В отношении девяти торговцев оформлено условное обязательство в пользу потребителей. Это означает, что торговец обязан изменить политику деятельности и восстановить права тех потребителей, которые в прошлом, предположительно, пострадали из-за их торговой политики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, общество, новости, ираклий леквинадзе, агентство конкуренции грузии