https://sputnik-georgia.ru/20230129/agentstvo-konkurentsii-zaschitilo-klientov-kompanii-po-dostavke-tovarov-274358437.html
Агентство конкуренции защитило клиентов компании по доставке товаров
Агентство конкуренции защитило клиентов компании по доставке товаров
Недовольство клиентов USA2GEORGIA вызвало изменение правил расчета за доставку товаров, приобретенных онлайн 29.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-29T14:04+0400
2023-01-29T14:04+0400
2023-01-29T14:04+0400
грузия
общество
новости
ираклий леквинадзе
агентство конкуренции грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24404/71/244047154_0:124:3199:1923_1920x0_80_0_0_18619605a9df866ca5178165515b9087.jpg
ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Договоренность с компанией USA2GEORGIA достигнута в пользу потребителей, рассказал глава Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе. В декабре 2022 года Агентство конкуренции на основе заявления клиента начало изучение факта возможного нарушения прав потребителей компанией USA2GEORGIA. Недовольство было вызвано тем, что USA2GEORGIA без предупреждения изменила правило подсчета веса товара, приобретенного онлайн, и вместо реального веса использовала формулу подсчета объемного веса, что значительно повысило цену. Для этого клиент, считающий себя потерпевшим, должен заполнить соответствующее заявление на сайте компании. Подробную инструкцию планируют опубликовать в понедельник. По словам Леквинадзе, в Национальное агентство конкуренции поступило много заявлений и жалоб и в течение месяца в агентстве шел процесс рассмотрения и изучения конкретных случаев. Суд удовлетворил ходатайство по делу USA2GEORGIA>>>По последним данным, в Агентство конкуренции поступило 107 заявок, из них 58 дел находятся в процессе рассмотрения. В отношении девяти торговцев оформлено условное обязательство в пользу потребителей. Это означает, что торговец обязан изменить политику деятельности и восстановить права тех потребителей, которые в прошлом, предположительно, пострадали из-за их торговой политики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24404/71/244047154_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_829253092a3a24fda64293bcaaf8591e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, ираклий леквинадзе, агентство конкуренции грузии
грузия, общество, новости, ираклий леквинадзе, агентство конкуренции грузии
Агентство конкуренции защитило клиентов компании по доставке товаров
Недовольство клиентов USA2GEORGIA вызвало изменение правил расчета за доставку товаров, приобретенных онлайн
ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Договоренность с компанией USA2GEORGIA достигнута в пользу потребителей, рассказал глава Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе.
В декабре 2022 года Агентство конкуренции на основе заявления клиента начало изучение факта возможного нарушения прав потребителей компанией USA2GEORGIA. Недовольство было вызвано тем, что USA2GEORGIA без предупреждения изменила правило подсчета веса товара, приобретенного онлайн, и вместо реального веса использовала формулу подсчета объемного веса, что значительно повысило цену.
"В результате достигнутой договоренности (это также подчеркивает ответственность компании в пользу потребителей) всем клиентам, столкнувшимся с указанной проблемой, будет компенсирована сумма разницы объемного и реального веса. Это должно произойти в течение трех месяцев", — сказал Ираклий Леквинадзе в эфире телеканала "Имеди".
Для этого клиент, считающий себя потерпевшим, должен заполнить соответствующее заявление на сайте компании. Подробную инструкцию планируют опубликовать в понедельник.
По словам Леквинадзе, в Национальное агентство конкуренции поступило много заявлений и жалоб и в течение месяца в агентстве шел процесс рассмотрения и изучения конкретных случаев.
По последним данным, в Агентство конкуренции поступило 107 заявок, из них 58 дел находятся в процессе рассмотрения. В отношении девяти торговцев оформлено условное обязательство в пользу потребителей. Это означает, что торговец обязан изменить политику деятельности и восстановить права тех потребителей, которые в прошлом, предположительно, пострадали из-за их торговой политики.