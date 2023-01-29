https://sputnik-georgia.ru/20230129/duet-reviya-kazakova-voshel-v-desyatku-luchshikh-tantsevalnykh-par-na-che-v-finlyandii-274355418.html

Дуэт Ревия-Казакова вошел в десятку лучших танцевальных пар на ЧЕ в Финляндии

Дуэт Ревия-Казакова вошел в десятку лучших танцевальных пар на ЧЕ в Финляндии

Представители Грузии впервые вошли в десятку сильнейших фигуристов Европы во взрослых соревнованиях 29.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-29T10:54+0400

2023-01-29T10:54+0400

2023-01-29T11:04+0400

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фигурное катание

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ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Грузинские фигуристы Георгий Ревия и Мария Казакова заняли восьмое место среди танцевальных пар на чемпионате Европы в финском городе Эспоо. Финляндия в четвертый раз принимала у себя континентальное первенство. В этом году в нем принял участие 131 фигурист из 35 стран: 30 девушек, 29 юношей, 13 спортивных и 23 танцевальных пары. Чемпионат Европы завершился 28 января произвольной программой танцевальных дуэтов. Пара Казакова-Ревия набрала в сумме 175,82 балла, что стало восьмым результатом. Представители Грузии впервые вошли в десятку сильнейших фигуристов Европы во взрослых соревнованиях. Благодаря результату Казаковой и Ревия, Грузия получила право представить две пары в танцах следующего года. Первое место заняла пара из Италии Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри– 210.44, на втором дуэт из Великобритании Лайла Фир – Льюис Гибсон – 207.89, на третьем хозяева турнира Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс – 198.21. Грузинская фигуристка стала чемпионкой Европы по фигурному катанию >>В мужском одиночном катании грузинский фигурист Ника Эгадзе набрал 220.65 балла и занял итоговое седьмое место. Накануне первое для Грузии золото в истории развития фигурного катания завоевала фигуристка Анастасия Губанова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, успехи грузинских фигуристов в мире, фигурное катание