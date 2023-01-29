https://sputnik-georgia.ru/20230129/gruziya-osuschestvlyaet-proekt-po-internetizatsii-regionov-274356315.html

Грузия осуществляет проект по интернетизации регионов

Грузия осуществляет проект по интернетизации регионов

Превращение Грузии в "цифровой хаб" региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет 29.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-29T13:01+0400

2023-01-29T13:01+0400

2023-01-29T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Правительство Грузии в рамках совместного со Всемирным банком проекта интернетизации регионов уже построило 350 км оптоволоконной магистрали, строительные работы ведутся еще на 450 км участке на западе страны, говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии. Правительство Грузии при поддержке Всемирного банка в рамках проекта Log in Georgia начало проект интернетизации на период с 2021 до 2025 года, который охватывает тысячу населенных пунктов, в том числе села, отдаленные от городов. По информации пресс-службы, объем текущих и завершенных тендеров составляет 1600 км. В 2023 году планируется полностью охватить целевые географические районы Западной Грузии, а с 2024 года строительство магистрали продолжится и в Восточной Грузии. Превращение Грузии в "цифровой хаб" региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет. Согласно стратегии развития широкополосной сети на ближайшие пять лет, в Грузии должен быть интернет со скоростью не менее 100 мегабит в секунду, на производствах и в административных органах – 1 гигабит в секунду. При этом появится открытая широкополосная сеть в целевых зонах, где до сих пор нет интернета. Когда в Грузии запустят спутниковый интернет Starlink? >>По последним данным, на 100% в Грузии Интернетом обеспечены Тбилиси, Батуми и районы Степанцминда и Боржоми. В 13 районах интернет есть лишь у примерно 35% населения, а в остальной части Грузии уровень интернетизации составляет от 50% до 70%. Для решения проблем с интернетизацией Грузия будет получать интернет с помощью спутниковой системы Starlink с 2023 года. После внедрения Starlink во всех горных регионах доступ к высокоскоростному Интернету будет доступен для всех желающих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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