https://sputnik-georgia.ru/20230129/informatsiya-o-turisticheskikh-marshrutakh-gruzii-dostupna-v-mobilnom-prilozhenii-274343751.html

Информация о туристических маршрутах Грузии доступна в мобильном приложении

Информация о туристических маршрутах Грузии доступна в мобильном приложении

Мобильное приложение работает даже без интернета 29.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-29T09:36+0400

2023-01-29T09:36+0400

2023-01-29T09:36+0400

туризм

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Информация о туристических маршрутах Грузии будет доступна в мобильном приложении "Biliki", говорится в сообщении Национальной администрации туризма. Отмечается, что на данном этапе часть маршрутов в приложение уже загружена и будет постепенно обновляться. Рекорд побит: доходы от туризма в Грузии превысили показатель до пандемии>>Приложение предоставляет путешественникам информацию о пешеходных маршрутах в Грузии: GPS-трек тропинок, карту, описание и фотографии, которые помогут туристам спланировать и выбрать маршрут. Воспользоваться приложением можно и в офлайн-режиме с мобильных устройств, поддерживающих iOS и Android.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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туризм, новости, грузия