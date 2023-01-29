https://sputnik-georgia.ru/20230129/informatsiya-o-turisticheskikh-marshrutakh-gruzii-dostupna-v-mobilnom-prilozhenii-274343751.html
Информация о туристических маршрутах Грузии доступна в мобильном приложении
Информация о туристических маршрутах Грузии доступна в мобильном приложении
Мобильное приложение работает даже без интернета 29.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-29T09:36+0400
2023-01-29T09:36+0400
2023-01-29T09:36+0400
туризм
новости
грузия
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ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Информация о туристических маршрутах Грузии будет доступна в мобильном приложении "Biliki", говорится в сообщении Национальной администрации туризма. Отмечается, что на данном этапе часть маршрутов в приложение уже загружена и будет постепенно обновляться. Рекорд побит: доходы от туризма в Грузии превысили показатель до пандемии>>Приложение предоставляет путешественникам информацию о пешеходных маршрутах в Грузии: GPS-трек тропинок, карту, описание и фотографии, которые помогут туристам спланировать и выбрать маршрут. Воспользоваться приложением можно и в офлайн-режиме с мобильных устройств, поддерживающих iOS и Android.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туризм, новости, грузия
Информация о туристических маршрутах Грузии доступна в мобильном приложении
Мобильное приложение работает даже без интернета
ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Информация о туристических маршрутах Грузии будет доступна в мобильном приложении "Biliki", говорится в сообщении Национальной администрации туризма.
Отмечается, что на данном этапе часть маршрутов в приложение уже загружена и будет постепенно обновляться.
Приложение предоставляет путешественникам информацию о пешеходных маршрутах в Грузии: GPS-трек тропинок, карту, описание и фотографии, которые помогут туристам спланировать и выбрать маршрут.
Воспользоваться приложением можно и в офлайн-режиме с мобильных устройств, поддерживающих iOS и Android.