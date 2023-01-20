https://sputnik-georgia.ru/20230120/rekord-pobit-dokhody-ot-turizma-v-gruzii-prevysili-pokazatel-do-pandemii-274113409.html

Рекорд побит: доходы от туризма в Грузии превысили показатель до пандемии

Рекорд побит: доходы от туризма в Грузии превысили показатель до пандемии

Наибольшую сумму за 2022 год потратили визитеры из России – 896,5 миллиона долларов, что составляет четверть общих доходов от туризма 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T20:38+0400

2023-01-20T20:38+0400

2023-01-20T20:44+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за 2022 год составили более 3,5 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии. В допандемийном 2019 году доходы от туризма в Грузии составили 3,3 миллиарда долларов, что стало историческим рекордом. Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные. По данным Нацбанка, по сравнению с 2021 годом доходы выросли на 182,4%. Кроме того, доходы за 2022 год на 7,6% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников. Пик доходов в 2022 году пришелся на август, когда за месяц Грузия заработала на туристах 522,9 миллиона долларов, а самый низкий показатель был зафиксирован в феврале – 105,2 миллиона долларов. Кто тратит деньги Наибольшую сумму за 2022 год потратили визитеры из России – 896,5 миллиона долларов, что составляет четверть всех доходов от туризма, полученных Грузией. При этом пик трат граждан России пришелся на август 2022 года – 133,1 миллиона долларов. На втором месте по объему трат в 2022 году – граждане Турции. За 2022 год доход Грузии от граждан Турции составил 399,3 миллиона долларов. Наибольшее количество денег граждане Турции потратили в декабре – 84,7 миллиона долларов.Туризм в Грузии в 2023 году: чем будут завлекать визитеров >> Третье место по размеру трат в Грузии занимаю граждане ЕС, которые за 2022 год потратили 333,2 миллиона долларов. Пик трат граждан ЕС пришелся на август 2022 года, когда было потрачено 51,4 миллиона долларов. На четвертом месте по объему трат – граждане Украины, которые за год потратили 273,8 миллиона долларов, из которых самая крупная сумма была потрачена в августе –32,8 миллиона долларов. Национальная администрация туризма отчиталась о проделанной работе в 2022 году >>Замыкают пятерку граждан, тратящих больше всего в Грузии, граждане Беларуси, которые в 2022 году потратили 253,4 миллиона долларов. Пик трат граждан этой страны также пришелся на августа - 33,5 миллиона. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, экономика, статистика, национальный банк грузии