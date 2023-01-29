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МИД Турции призвал своих граждан к бдительности в Европе

МИД Турции призвал своих граждан к бдительности в Европе

Последние события показывают тревожный уровень расистских и дискриминационных движений в Европе, заявляет МИД Турции 29.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-29T14:36+0400

2023-01-29T14:36+0400

2023-01-29T14:36+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. МИД Турции призвал своих граждан к бдительности из-за антиисламских, ксенофобских и расистских акций в Европе и США, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. В документе отмечается, что эти события, которые отражают опасные масштабы, достигнутые религиозной нетерпимостью и ненавистью в Европе, также ясно показывают тревожный уровень расистских и дискриминационных движений в Европе."Отмечено, что в последнее время на всей территории США имели место словесные и физические нападения на иностранцев на расистской почве", - говорится в распространенной информации.МИД Турции призвал своих граждан, проживающих или планирующих поездки в страны, где проходят такие демонстрации, проявлять осторожность. "Нет смысла" – Турция отменила визит главы Минобороны Швеции >>"Советуем держаться подальше от районов, где демонстрации могут усилиться, вести себя спокойно перед лицом возможных ксенофобских и расистских преследований и нападений, связаться с местными силами безопасности, внимательно следить за местными СМИ и следить за дополнительными предупреждениями и объявлениями, которые могут быть сделаны силами безопасности соответствующих стран, нашим министерством, нашими посольствами и генеральными консульствами в странах, где мы находимся", - говорится в заявлении. Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан в пятницу провел очередные акции с сожжением экземпляра Корана, на этот раз - у здания посольства Турции в Копенгагене, у мечети в столице Дании. До этого, 21 января, лидер "Жесткого курса" сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд в понедельник устроил акцию в Гааге, вырвав несколько страниц из Корана, затем сжег их.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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